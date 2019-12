Week end con gli Harmony Gospel Singers

Oggi 13 dicembre, ore 20.30, nella chiesa di San Giovanni Battista a Duino-Aurisina, si terrà il Concerto degli Harmony Gospel Singers di Ronchis. Il Gruppo composto da una quarantina di cantanti e musicisti , propone da tempo in Italia la musica delle Chiese Afroamericane, con lo scopo di far conoscere le canzoni nel loro vero senso musicale, culturale e spirituale. Vincitori di due Akademia Music Awards, gli H.G.S., in questo periodo, sono impegnati in una serie di concerti a livello regionale e non solo. Sabato 14 saranno a San Giorgio di Nogaro, nella Chiesa di San Floriano nella frazione di Villanova, alle 20.45.