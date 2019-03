Cosa fare a Trieste nel weekend di Carnevale

1 marzo

Endjoro Quartet da Roby - aperitivo di carnevale

Buffet Roby 19:30

Gli Endjoro vi aspettano mascherati per un apertivo carnevalesco e musicale!



Radio Fragola "Kotiomkin Disko Party!"

Memento 20:30

Un party di Carnevale all'insegna del divertimento più sfrenato con il "rock & good music" del Dj set della trasmissione "La Corazzata Kotiomkin" di Radio Fragola. Selezioni musicali con sprezzo del pericolo e del ridicolo. Dress code: espressionismo!



Venerdì Barbacan alle Mercerie

Le Mercerie 20:30

Una serata spensierata con la musica di Robertino Dj tra vinelli, coriandoli, sorrisi e canzoni



Carnival Swing Night at Antico Caffè San Marco

Antico Caffè San Marco 22:00

Il Caffè San Marco si catapulterà indietro di un secolo: il tema di quest'anno è "C'era Una Volta in America", capolavoro cinematografico di Sergio Leone ambientato nella New York del Proibizionismo. Vi aspettano cocktail d'Antan, ghette e velette and "speak easy guys!"



Ilario Alicante - Helpiscoming

23:30 Molo Quarto

Appuntamento imperdibile per i palati dei techno fan più esigenti



2 marzo

Bloody party- Carnival 2019

Antico Caffè San Marco 22:00

Poteva mancare la nostra consueta festa di carnevale?

Quest'anno il tema è Quentin Tarantino con i suoi affascinanti personaggi. Cocktail della serata non poteva che essere il BloodyMary! Anche quest'anno verrà premiato il miglior costume: in palio la prossima cena degustazione in programma il 30 marzo con la cantina Wine Estate Burja.



Satisfaction - Carnival Edition

LOFT 22:00

Edizione speciale della Satisfaction Rock'n'roll Nite! Ricchi premi alcolici per chi si presenterà con la miglior maschera rock!

Dalle 22 alle 23 Air Band Contest: non più di 4 componenti per band, sfida fra 5 band, giuria Satisfaction crew, targa simbolica ai vincitori. Qui le informazioni

Fragole in maschera: un Carnevale a tutta birra e non solo!

Il posto delle fragole 21:30

Il Carnevale più “matto” e “colorato” di tutta Trieste e provincia. Serata con tanta buona musica ed una grande sorpresa: la tua maschera vale una fortuna: ricchi premi per le migliori maschere!

Festa di Carnevale Via Giulia

Il Pane Quotidiano 18:30

Dolci profumati, musica e stelle filanti! Alla consolle Maurizio Urbani



''Carneval femo scandal''

Circolo Canottieri Saturnia 20:00

Un tuffo negli anni '70 '80 '90 con i Kavana Klub e dj Giuliano (Gold Fingher)

Tanta allegria e spensieratezza con tante luci e dolci suoni in un ambiente suggestivo,con possibilità di cena o buffet



Carnival Masquerade

DEUS 23:00

Sandro Orlando alla consolle

3 marzo

80's Carnival at White Cafè

20:00

La Festa Carnevalesca in una notte tra ricordi e mitiche melodie con le grandi canzoni degli anni '80!

Ovviamente vi ricordiamo anche il ricco programma del Carnevale di Muggia!