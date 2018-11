Cosa fare a Trieste e dintorni nel fine settimana

sabato 17 novembre



inaugurazione Robotics Festival di Arte e Robotica

18.00 Centrale Idrodinamica

A Trieste, dal 17 al 28 novembre 2018, la prima edizione di Robotics, Festival di Arte e Robotica, all’insegna del tema “Digital Nature”. Un evento per persone di tutte le età con mostre, spettacoli e installazioni dove ci sarà una partecipazione attiva da parte degli spettatori. I 25 artisti internazionali, servendosi delle tecnologie più evolute, ci mostreranno la fusione tra il mondo digitale e quello dell'arte.

Aperitivo in prosa

17.00 Christine, Piazza Tommaseo 4

Pino Roveredo e Alessandro Mizzi si incontrano ..."per scambiar quattro ciacole e raccontarse qualche storia sulla nostra Trieste e sul Porto"...e lo fanno nel salotto di Christine, unendo cultura e moda.

domenica 18 novembre

US Triestina Calcio - LR Vicenza Virtus

LA partitissima. Prima contro terza, Triestina contro Vicenza Virtus, un derby triveneto d'alta quota, un match per il quale sarà necessario il sostegno di TUTTI. In campo e fuori.



sabato 17 e domenica 18



Festival italiano di musica post-rock

Loft, via Economo 12/1

8 band da tutta Italia pronte a salire sul palco del Loft per due notti indimenticabili

Trieste Tattoo Expo

Salone degli Incanti

La tre giorni dedicata al tatuaggio: contest, eventi, show, musica

I puritani di Vincenzo Bellini

Teatro Verdi 20:30



Ghost il musical

Teatro Rossetti 20:30

I grandi maestri: Tiziano - Il trionfo del colore

Posto delle Fragole 11.30

Gli appuntamenti con i grandi pittori: al Posto delle Fragole si parla del grande Tiziano