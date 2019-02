Cosa fare nel weekend? Tutti i concerti e le serate a Trieste

venerdì 22 febbraio

The END - The Doors At LOFT

Al Loft vi aspetta un magnifico tributo ai Doors! Non c'è bisogno di presentazioni per questo gruppo che in neanche 10 anni di attività ha venduto più di 100 MILIONI di dischi. Il progetto The End ripercorrerà quel periodo storico ad inizio anni 70' personalizzando i grandi successi quali "Light my fire", "Hello", "The end", "Riders on the storm".



K O K O R O K O @Teatro Miela / Trieste

Kokoroko live al Miela! Le bellissime composizioni soul e spiritual dei Kokoroko sono cibo per l’anima e fanno muovere il corpo...

sabato 23 febbraio

Jozef Van Wissem | Live At Kleine Berlin

Dopo lo straordinario successo alla Chiesa Luterana del novembre 2017, YEAH è orgogliosa di riportare a Trieste, in uno di luoghi più suggestivi della città, un musicista unico nel suo genere.

Jozef Van Wissem - Vincitore del premio per la colonna sonora al Festival di Cannes 2013 (Only Lovers Left Alive, Jim Jarmusch), Van Wissem è un liutista minimale olandese trapiantato a New York, musicista tra i più stimati dalla critica.



10 Years Party Waikiki speaki-tiki bar

Grande festa al Waikiki speaki-tiki bar!

BACK 2 THE ROOTS• // CLAVER GOLD &DJ WEST + TMHH

Super serata alla Casa delle Culture con Back 2 the roots e Claver Gold & Dj West

QUEI 3 Live al Mushroom

"QUEI 3" è improvvisazione, creazione di arie musicali ad hoc che nascono dalla contaminazione e flussi che si creano nel contesto in cui il trio va a intervenire. In questa occasione specifica " QUEI 3 " saranno in supporto a dei pittori, che in tempo reale, daranno vita alle loro opere con il supporto stesso del trio musicale.

GLI EREDI LIVE at CIO' LA'

Dopo l'ennesimo sold out del 9 febbraio, approda al Ciò là il rock senza tempo de Gli eredi.

Carnival of death Metal fest

Carnevale metal al Covo de Jameson! Ottima birra, panini eccellenti e tanto devastante metal, con Ater Era (Psychedelic Black Metal, Slovenia), Ursus' escape (Death Industrial Metal, Trieste), Dark Pools (Thrash Core, Trieste)



BALKAN BEAT Party - 10 Years of Madness with Dj Stoner!

Ritorna la festa che per 10 anni ha fatto ballare e sudare tutti gli appassionati di sonorità balcaniche e ritmi gitani!

domenica 24 febbraio

Beat on Rotten Woods LIVE at Mushroom

Fatevi avvolgere dall'IndustrialBeatboxGrunge dei magnifici Beat on Rotten Woods!

Jam Session at Round Midnight

Torna l'appuntamento fisso della domenica è sicuramente la Jam Session al Round.