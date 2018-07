"American Fest": a Grado sfilata di pick-up e musica country

Lo spirito e il sogno americano arrivano a Grado!

Una serata all'insegna del divertimento, sabato 28 luglio, a partire dalle 17:30 con il Raduno e successiva sfilata di oltre 30 Dodge Ram, i pick up della casa statunitense.

Per continuare dalle 21, Dj Moses, autorità nel campo country, movimenterà la serata con la sua musica.



Gli organizzatori avvisano: «Attrezzatevi con stivali e cappello! L'America Country arriva a Grado!»

L'evento, organizzato da Sogit, si svolgerà davanti al Bar Tergesteo, in Viale Italia 58 a Grado!

Per tutte le informazioni del caso è possibile scrivere sull'evento Fb e sulla pagina SOGIT Sezione Di Grado.