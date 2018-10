Barcolana 50: il Municipio "a porte aperte" per turisti e cittadini

Edizione speciale di “VisiTIAMO il Municipio” per la Barcolana 50: il Comune di Trieste aprirà le porte ai visitatori ancora una volta nella giornata di sabato 13 ottobre, con inizio alle ore 15.00. Atteso un afflusso ancor più importante rispetto alle altre edizioni (tre all’anno, sempre gremite), è prevista infatti una visita guidata in italiano e in lingua inglese, ad ambienti di particolare interesse, in alcuni casi preclusi al grande pubblico: la Sala del Consiglio, la Galleria dei Sindaci e il Salotto Azzurro, nel Palazzo Municipale, con la collaborazione delle guide dell'Associazione Guide turistiche del Friuli Venezia Giulia e dell'Associazione Nord-Est Guide. L'evento è del tutto gratuito.

L'evento è stato presentato stamane in Municipio dall'assessore alla comunicazione, sistemi informativi e telematici, teatri, pari opportunità, semplificazione amministrativa Serena Tonel con il direttore dell'Area innovazione, turismo e sviluppo economico Lorenzo Bandelli, il direttore di Servizio Francesca Dambrosi e la responsabile di p.o. Barbara Borsi, il professor Maurizio Lorber e Michele Ciak, presidente di Pro Loco Trieste (che quest’anno è stata coinvolta per la prima volta).

Le novità

“Visto il grande afflusso di pubblico e apprezzamento da parte dei cittadini – ha sottolineato l'assessore Tonel – offriremo ai visitatori la possibilità di ammirare la Piazza e il mare antistante con le vele affacciate sull'acqua, il Molo Audace e il Villaggio Barcolana, e l'esposizione al pubblico e relativa illustrazione di alcuni documenti conservati presso l'Archivio comunale riguardanti la manifestazione velica. Sarà esposta anche una selezione di fotografie dell'Ufficio Immagini del Comune di Trieste, ma sarà anche un'ottima opportunità per fare un po' di educazione civica e far conoscere il funzionamento del Consiglio comunale”.

Sarà possibile entrare nella Sala consiliare e apprezzare la tela di Cesare Dell'Acqua “La prosperità commerciale di Trieste”, commissionata dal Municipio all'artista nel 1875. L'opera esalta la città e la sua natura imprenditoriale, centro di scambi e traffici dal nord al Mediterraneo e più lontano ancora fino a toccare l'Estremo Oriente; una comunità attenta alle arti e ai tanti sviluppi della modernità, dai collegamenti ferroviari, alle navi a vapore, al telegrafo. Si potrà inoltre percorrere la Galleria dei Sindaci dove sono esposti i ritratti dei podestà e di tutti i primi cittadini, e visitare il Salotto Azzurro, sala di rappresentanza destinata alle visite istituzionali.

Prenotazione:

L'evento di sabato 13 ottobre è totalmente gratuito. Per partecipare è necessario prenotarsi entro giovedì 11 ottobre, fino a esaurimento posti. Per le visite in lingua italiana on line, tramite il sistema Eventbrite, dalle ore 18 del 3 ottobre, oppure di persona presso lo sportello dell'URP di via della Procureria 2/A. Inoltre, per la sola visita in lingua inglese per il turno, che avrà luogo alle ore 18, presso l'Infopoint -Piazza Unità d'Italia 4b. Ogni partecipante sarà omaggiato, a ricordo della giornata, di una brochure dedicata ai dipinti di Cesare Dell'Acqua e di Hans Makart.

Le visite

Le 4 visite, una all’ora dalle 15 alle 18, dureranno 45 minuti, in gruppi da massimo 70 persone. I partecipanti, muniti di ricevuta di prenotazione, dovranno presentarsi in Piazza Unità, sotto i portici del Comune, 15 minuti prima dell'orario di accesso loro assegnato.