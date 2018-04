Ikea: seminario sul "Benessere 4 Zampe" e banchetto per gli animali bisognosi

«Domenica 22 aprile venite a trovarci per un imperdibile doppio appuntamento all'Ikea di Villesse». Ad annunciare l'evento per gli amanti degli animali i volontari della Aps Casa Famiglia Fratelli di Ares e Noah sulla loro pagina Facebook.

Alle ore 16.30 per tutti i soci Ikea (possibilità di fare la tessera sul posto) si terrà un seminario a cura della toelettarice Anna D'Acunto e della veterinaria Elena Barth sul benessere dei nostri amici a 4 zampe.

Le due professioniste vi daranno tantissimi utili consigli su come prendervi cura al meglio del vostro cane o gatto. Con che frequenza lavarlo? Quali prodotti scegliere? Problemi di dermatite? Le esperte risponderanno a queste e a tante altre frequenti domande.



Ma non è finita qui ! Dalle 10 alle 19 infatti troverete il banchetto con i volontari dell'associazione all'entrata dove, per l'occasione, potrete donare anche quello che preferite tra i tanti articoli della nuova linea Ikea dedicata a cane e gatto. Ciotole, sacchettini, giochi, collari, troverete per pochi euro un sacco di articoli per gli animali in difficoltà e per aiutare l'associazione nella raccolta fondi.