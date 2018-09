"C'era una volta": un tuffo nel passato dopo l'invasione della tecnolgia

Domenica 7 ottobre alle ore 9.00 nel Campo di Rugby “Ervatti” a Borgo Grotta Gigante 6, Sgonico, l’Associazione Donatori Sangue di Trieste organizza, grazie all’appoggio e al sostegno della Società Venjulia Rugby, una giornata all’insegna del divertimento e della solidarietà, rivolta agli associati ADS e ai simpatizzanti, con i giochi C’era una volta…

Una pausa dallo smartphone

L’idea nasce dalla volontà di promuovere la comunicazione, il confronto, la partecipazione; il tutto, sbarazzandosi del sostegno della tecnologia; una pausa dallo smartphone: un’occasione per condividere il tempo, per emozionarsi e divertirsi con semplicità, proprio come succedeva un tempo.

«Qualche anno fa computer, playstation, tablet e cellulari non avevano ancora invaso le nostre case e per divertirci correvamo in strada, suonavamo il campanello dei nostri amici o ci trovavamo senza appuntamento in corte e in piazza, così, in modo assolutamente improvvisato, nascevano divertentissimi giochi, leggeri e stancanti, di quella stanchezza sana e piena di polvere e terra sui vestiti» - commentano gli organizzatori.

Giochi e attività

Corsa in carriola, Ruba bandiera, Telefono senza fili e molto altro ancora intratterranno i partecipanti. Nel pomeriggio inoltre si potrà partecipare all’Open day del Rugby Venjulia, alla scoperta dei segreti della palla ovale. Ernesto animazione infine farà divertire i bambini dai 3 ai 6 anni con le più svariate attività.

Iscrizioni

La manifestazione entra nel novero delle tante attività sociali dell’ADS che hanno il fine di coinvolgere sia i donatori sia coloro che vorranno diventarlo in futuro.

Iscrizioni sul sito http://www.adstrieste.it/ , ricercando "prossimi eventi" oppure presso l'Associazione Donatori Sangue in via J. Cavalli 2/a.