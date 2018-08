Caccia al Tesoro "a 6 zampe": a Grado il percorso tra giochi e indovinelli

Domenica 26 agosto a Grado si svolgerà una divertente e particolare Caccia al Tesoro: ad accompagnare i partecipanti attraverso la risoluzione di giochi e indovinelli ci saranno infatti i loro amici a quattro a zampe.

L'evento, organizzato dall'associazione Casa Famiglia Fratelli di Ares e Noah e patrocinato dal Comune di Grado, avrà inizio alle 17, con partenza dall'Area Sportiva in Città Giardino, all'altezza della spiaggia per cani della GIT Lido di Fido e della nuova area di sgambamento. Si proseguirà alla ricerca degli indizi passeggiando per Città Giardino e attraverso il Parco delle Rose fino al punto d'arrivo sotto la tensostruttura vicino al palco.

Ad aiutare per l'occassione anche i volontari della Onlus UCIO di Trieste.



Iscrizioni dalle ore 16. Per essere sicuri di ottenere la borsetta omaggio con i gadget offerta da Trainer (ad esaurimento, fino a 70 iscritti) gli interessati potranno preiscriversi sulla pagina o sull'evento Facebook.

Quota di partecipazione: 10 euro. Tutto il ricavato andrà in beneficenza.