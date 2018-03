Chiude la "Corte dei Frati", grande festa di chiusura con birra gratis

Chiude la "Corte dei frati" di via del Veltro, riaperta nel 2016 dal David Cresi, dopo un anno di chiusura. Il giovane imprenditore, già gestore del bar Mauro piazzale Rosmini, del bar del Bagno Ferroviario e della Buca di san Francesco (oltre all'ex Cresi buffet in piazza Ponterosso) dichiara di dover chiudere «dopo appena due anni di attività perché il locale richiede troppe spese». Per l'ultimo giorno di apertura, sabato 31 marzo, è prevista una grande festa dove la birra sarà offerta fino a esaurimento scorte per una cena da minimo 15 euro. Ingresso a partire dalle 20, gradita la prenotazione.