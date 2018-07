Cosa fare a Trieste e dintorni nel fine settimana

Tantissima musica questo fine settimana a Trieste e dintorni.

Concerti

Per il Festival Onde Mediterranee al Parco Europa Unita di Cervignano saliranno questa sera il concerto di Fabrizio Moro, domani sabato 21 i Baustelle.

Questa sera, venerdì 20 luglio, per la rassegna "Musica a 4 Stelle" al Palazzo regionale dei Congressi il violinista Stefan Milenkovich insieme a Vlada Milosevic al pianoforte.

Domani sera l'ultimo dei tre grandi concerti in piazza Unità: dopo Iron Maiden e Steven Tyler arriva David Byrne con il suo American Utopia World Tour.

Al Palmanova Outlet Village concerto gratuito di Annalisa.

Sempre sabato, per il Lunatico Festival a Il posto delle Fragole il concerto degli Stella Maris.

Domenica 22 per la rassegna "Hot in the city" il gruppo svedese Jetbone in piazza Verdi

Sagre

Ultimo weekend della sagra di San Luigi presso il Campo sportivo, con stand enogastronomici, musica e intrattenimento.

Summer fest 2018

L' evento Discoteca estate 2018 sotto le stelle vedrà sul palco i migliori dj locali degli anni '90-2000. Summer Fest 2018 si terrà presso il campo di calcio di Trebiciano.

Carnevale gradese

Organizzato da Sogit e Admo sabato 21 carri, gruppi mascherati e musica per il Carnevale estivo a Grado. Partenza alle 21 dall'Isola della Schiusa.

Notte magica al Castello di San Giusto

Concerto con le più belle canzoni del panorama italiano di tutti i tempi al Cortile delle Milizie per la Notte magica del Castello di San Giusto.

Incontri con gli autori

Per la rassegna "Libri e autori a Grado", presentazione del libro di Carlo Cottarelli "I sette peccati capitali dell'economia italiana" alle 18 presso il Velarium della spiaggia GIT. Intervista Paolo Scandaletti.

Disco e dj

Sabato dalle 23.30 alla Baia di Sistiana presso il Cantera Cafè Nicole Moudaber

Musica tutta la notte anche all'Ausonia Beach Club. Serata organizzata da Rec.

Mercatino

Domenica 22 dalle 17.30 torna "Barbacan Produce". Il market nel cuore di Cittavecchia a Trieste, dedicato a designers, artigiani, artisti.