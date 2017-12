Corsa della Bora: una Befana all’aria aperta con camminate per tutti

Prodotti enogastronomici, musica, animazione ed attività fisica all'aria aperta con distanze e versioni per tutti i gusti e le possibilità. Sono gli ingredienti delle passeggiate e delle escursioni che completano l’esperienza de La Corsa della Bora, l’evento di trail running organizzato da ASD SentieroUno che si svolgerà il 6 gennaio sul Carso.

Non solo, quindi, corse competitive ma anche una serie di eventi per tutta la famiglia tra cui passeggiate ed escursioni. “La Marcia della Bora”, organizzata dalla FIASP, prevede due percorsi da 6 e 13km su strade e sentieri del Carso prevalentemente collinari, attorno al Monte Ermada. Partenza dai Campi Sportivi di Visogliano, al Bora Village, sabato 6 gennaio 2018 dalle 9.00 alle 10.00. e con conclusione a ora di pranzo e la possibilità di partecipare al pasta party de La Corsa della Bora.

Per gli appassionati camminatori vi è anche un’opzione più impegnativa, “CamminaBora” un’escursione guidata di circa quattro ore, pensata per camminatori esperti, all'interno della Riserva Naturale della Val Rosandra - Dolina Glinščice e organizzata dalla Sottosezione di Muggia del C.A.I. - S.A.G (da prenotare sul sito s1trail.com).

Partenza da Dolina e arrivo a Draga S.Elia passando per S.Servolo (Sočerb - SLO) e la cima del M.Carso (Mali Kras - SLO m 457) lungo sentieri consolidati, ma soprattutto per tracce di storia recente come il Sentiero dei Graničari (Guardie Confinarie) e il Sentiero dell'Amicizia e tracce di storia passata come "La Via del Sale". Sia alla partenza che all’arrivo i partecipanti saranno accolti da un punto di ristoro.

(Ore 8.45 ritrovo a Draga S.Elia. ore 9.00 partenza navetta per Dolina. Ore 10.00 inizio escursione. Ore 14.00 conclusione)