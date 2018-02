Corsi di ballo: cercasi coppie per danzare balli ottocenteschi, previsti eventi a tema

Nella scuola di danza ottocentesca Società di Danza, presente da 6 anni in città, ci si prepara a danzare valzer, marce contraddanze e quadriglia, a partire dal 9 febbraio, per realizzare nel corso del 2018 primavera-estate e in autunno nel FVG una serie di eventi e spettacoli, cioè del Gran Ballo in costume d' epoca a cui tutti possono partecipare, preferibilmente in coppia.

Gli spettacoli sono organizzati con la collaborazione delle istituzioni pubbliche o associazioni del territorio con cui si condividono sia gli aspetti culturali che gli aspetti socio-relazionali: imparare a danzare insieme, con allegria e viva partecipazione del gruppo. Non occorrono particolari doti, ma voglia di condividere curiosità e voglia di fare esperienze con piacevolezza. stare bene insieme facendo una attività di qualità.

È adatto a tutti: studenti e adulti di qualsiasi età con disponibilità a fare esperienze nuove, con la voglia di mettersi in gioco e riscoprire la bellezza. Le musiche da ballo, su cui impariamo le coreografie delle danze, sono state composte dai maestri della Fam. Strauss o dai grandi Maestri Italiani, come Verdi e Rossini

Gli spettacoli già sicuri saranno realizzati in piazza Verdi a Trieste, al castello di Duino, in splendide ville della Regione FVG, godendo della bellezza di parchi e giardini in fiore, come pure un grande evento nazionale Gran Ballo Ottocentesco a maggio alla Loggia del Lionello di Palazzo D' Aronco a Udine: essendo la Scuola di danza triestina l' unica realtà in Friuli Venezia Giulia della associazione Nazionale società di danza possiamo portare bellezza, fascino e bella musica in varie città, per la gioia nostra e del pubblico sempre affascinato di questi tuffi romantici nel vicino passato..

Sotto la guida della maestra Carla Collina si apprendono i passi, le figure e le facili coreografie di valzer, marce, contraddanze e quadriglie così come si danzavano nei salotti della ricca borghesia o nobiltà dell' Ottocento in tutta Europa; in particolare così han danzato i nostri nonni e bisnonni a Trieste dove l' atmosfera austroungarica era presente con grande vitalità, energia e idealità socioculturali.

Da venerdì 9 febbraio alle ore 20. Sede: sala dei Salesiani in via dell' Istria 53, con parcheggio interno. Visitare il sito www.societadidanzatrieste.it o la pagina FB societadidanzatrieste