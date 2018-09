Doppia inaugurazione in piazza Ponterosso con musica breakdance e arti marziali

Una doppia inaugurazione che sarà occasione per un grande evento in piazza Ponterosso, a partire dalle 16 di sabato 22 settembre: la compagnia telefonica 3 inaugura il nuovo negozio in piazza Ponterosso 6/a e le palestre California danno il via alla nuova stagione invernale. Si prevede "Un pomeriggio di grande spettacolo, musica ed esibizioni di break dance, hip hop, danza moderna e classica con bambini ed adulti, arti marziali e molto altro", con il Dj set di Dj Alexino e i trucchi del mago Danny Diamond. Presenterà il tutto Micol Brusaferro.