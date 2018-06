Esterno/Giorno: al via un weekend di passeggiate cinematografiche

In arrivo un week-end di passeggiate cinematografiche: sabato 9 giugno la giornalista Elisa Grando condurrà i visitatori attraverso i set de Il Ragazzo Invisibile in Porto Vecchio nelle ore più suggestive della giornata. Il ritrovo è infatti alle ore 17.00 da Casa del Cinema di Trieste in piazza Duca degli Abruzzi.

Mentre domenica 10 giugno Esterno/Giorno propone una passeggiata inedita dedicata a tutte le produzioni cinematografiche di ieri e di oggi che hanno scelto Trieste e in particolare il Carso come cornice ideale per raccontare le loro storie.

La Napoleonica, le ville di Opicina così come il Castello di Duino sono diventati set di film e fiction di fama nazionale e internazionale.

EsternoGiorno offre la possibilità di visitare il Carso Triestino ed in particolare la Napoleonica, Opicina, Duino e Monrupino, attraverso un tour in pullman di circa due ore curato e raccontato dal critico cinematografico, Nicola Falcinella. Il ritrovo è alle ore 15.00 in Piazza Oberdan.