Cosa fare a Trieste e dintorni nel weekend

Venerdì 17 maggio

Teatro Verdi

Andrea Chénier

Anche domenica 19 maggio

Suerte • Ausonia Beach Club • Summer Season 2019

Un nuovo party arriva in town, pronto per stravolgere il venerdì notte per come lo avete visto fino ad oggi....

17-18-19 maggio

Il cuore di pietra del Carso si apre ai visitatori, a Pliskovica tre giorni di festa

Festival della pietra

Sabato 18 maggio

2000 MANIA • Trieste • Ausonia

2000 MANIA è una festa dedicata alla musica, allo stile, alle icone e ai più importanti avvenimenti dal 2000 ad oggi.

Sound UP Event

Dhome

House ,Deep House e Tech House

Unza Unza Porno Muzic

Zuf

La CLAUSURA di Stagione Di JOTASSASSINA

Mandracchio

Bastiano e Bastiana

Teatro Verdi

Flauto traverso in concerto

Sala Piccola Fenice

A cena con il nutrizionista

San Marco



domenica 19 maggio

Le Mie Grosse Grasse Vacanze Greche

Film - comunità greca di Trieste - Laboratorio di cultura



Le domeniche dell'Aperitivo con l'Arte al Savoia Excelsior

"Marguerite Mon Amour" dedicata all'autrice de "L'Amante" Marguerite Duras, con Alessandro Mezzena Lona e Massimo Tommasini.