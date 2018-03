Festa dei giovani: workshop, testimonianze, musica e intrattenimento al Magazzino 26

“# E se fosse gioia?": è questo il tema della la Festa dei Giovani di Trieste che si terrà domenica 25 marzo, dalle ore 15.30 alle 21.00, nel magazzino 26 del Porto Vecchio, con ingresso libero e aperta ai giovani dai 15 ai 30 anni.

Organizzata dal Servizio per la Pastorale Giovanile della Diocesi in collaborazione con il Comune di Trieste, in particolare Giorgio Rossi per l'Assessorato alla Cultura, Sport e Giovani, l'iniziativa raccoglie la spinta data da Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Gioventù 2018 (che coincide con la domenica delle palme) e diventa anche un passo nel cammino di preparazione a quella Giornata Internazionale dei Giovani che si terrà a Panama nel gennaio 2019.

Il programma del pomeriggio in Porto Vecchio vedrà momenti di accoglienza e testimonianze, come quella di suor Anna Nobili, ex ballerina, che ha lasciato il mondo dello spettacolo per prendere i voti nella Congregazione delle Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth, fondando poi la Compagnia Agape, per danzatori professionisti che vogliono danzare dando lode a Dio e che continua ad insegnare danza anche nella scuola Star Rose Academy, diretta da Claudia Koll.

Spazio anche a workshop con protagoniste diverse realtà del volontariato (tra le altre Caritas, Unitalsi, Mission Moldova, Acli, Centro di Aiuto alla Vita, Comunità di San Martino al Campo ecc.) e alla musica e all'intrattenimento festoso con i “Crampi Elisi”, ovvero Maxino, Flavio Furian ed Elisa Bombacigno.