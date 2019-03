Gara di orienteering a Borgo san Sergio: modifiche alla viabilità

La gara "Oriborgo 110 Rogers" è stata creata in onore dell’architetto che progettò il rione. Divieti di sosta e chiusure al traffico interesseranno, tra le altre, via don Cenati, piazza XXV Aprile e via Curiel

Nel 110° anniversario della nascita dell’architetto Ernest Nathan Rogers, che come noto progettò anche il rione di Borgo San Sergio, sabato 16 marzo si terrà una gara di orienteering denominata “Oriborgo 110 Rogers” lungo le strade e piazze di Borgo San Sergio.

Viabilità

Per favorire il regolare svolgimento dell’iniziativa, il Comune di Trieste ha messo a punto una specifica ordinanza che, nella giornata di sabato 16 marzo, regolerà la viabilità della zona. In particolare sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione (esclusivamente dalle ore 14,30 alle ore 18,00) per tutti i veicoli, laddove non già esistente, in via don Pietro Cenati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Sergio Forti e l’intersezione con via Eugenio Curiel (ambo i lati), in piazza XXV Aprile, (tutto il piazzale) nonché lungo la diramazione laterale di via Eugenio Curiel, compresa l’area riservata al mercato rionale settimanale (ambo i lati). Sarà inoltre previsto il divieto di transito (esclusivamente dalle ore 14,30 alle ore 18,00) per tutti i veicoli, laddove non già esistente, in via don Pietro Cenati, piazza XXV Aprile nonchè lungo la diramazione laterale di via Eugenio Curiel.

Deroghe

Sono previste deroghe a favore dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza, delle forze dell’ordine e dei mezzi dell’organizzazione.