"Giocattoli in MoVimento", iniziativa benefica del M5S con scambio di giochi

Il MoVimento 5 Stelle inizia l'anno nuovo con un'iniziativa rivolta a famiglie e bambini meno fortunati. Il giorno dell'Epifania sarà anche il giorno di “Giocattoli in MoVimento”. Si tratta di un evento che riguarda grandi e piccini, per cui gli attivisti con i loro banchetti sul territorio potranno mobilitarsi.

L'iniziativa “Giocattoli in MoVimento” (il 6 dicembre al bar Vatta di Opicina dalle 15 alle 18) è stata sperimentata in molte realtà in tutta Italia, in particolare in Abruzzo, già negli scorsi anni. Attivisti del Movimento hanno già reso i loro gazebo luogo di raccolta e scambio di giocattoli e libri. Nel giorno della Befana i bambini potranno giocare assieme ad altri bambini e poi lasciare ad un nuovo amico i loro doni. Sarà un momento divertente per i più piccoli, ma non solo. Oltre al divertimento ci sarà una lezione per tutti i bambini: ogni regalo vecchio donato sarà un regalo nuovo per un coetaneo meno fortunato. E non solo: questa sarà una piccola lezione di educazione al riutilizzo.

Insomma prima il divertimento, ma subito dopo la solidarietà. Il tutto senza dimenticare il rispetto per l’ambiente, educando all’economia circolare. Così possiamo rivolgerci anche a chi è più in difficoltà. I giocattoli raccolti saranno infatti donati a case-famiglia e ospedali.

Come funziona e chi può partecipare? Chiunque abbia voglia di scambiare un giocattolo o un libro usato in buono stato può recarsi a un banchetto appositamente allestito da gruppi locali, associazioni e comuni. Ogni bambino può portare due giocattoli e ne riceverà uno in cambio.