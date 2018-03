GIornata della gioventù: Festa diocesana con Maxino e suor Anna Nobili, la "Ballerina di Dio"

Un evento organizzato dalla Consulta di Pastorale Giovanile e Centro Diocesano Vocazioni della diocesi di Trieste, in collaborazione al Comune di Trieste, rivolto a tutti i giovani della diocesi, previsto per questo pomeriggio, domenica 25 Marzo 2018 dalle ore 15:30 alle 21. Unincontro che, secondo gli organizzatori «non vuole essere soltanto un evento, ma vuole essere un Segno per la nostra città e l’inizio di un cammino in ascolto dei giovani della nostra diocesi. L’ obiettivo di questa giornata è quello di porre l’attenzione sulle fragilità che riguardano il mondo giovanile e il nostro territorio, quelle “periferie” dove il Papa ci chiede di andare, e come dalla vicinanza a queste fragilità, dall’ incontro tra persone, sono nate bellissime esperienze di Fede, di Grazia, condivisione e fraternità.».

Durante la conferenza stampa di presentazione l'Assessore comunale Giorgio Rossi ha sottolineato come l'Amministrazione abbia voluto mettere a disposizione per questa manifestazione il Magazzino 26 in Porto Vecchio per consegnare ai giovani di Trieste la speranza e la prospettiva concreta di rinascita del Porto Vecchio.

Dal Messaggio di Papa Francesco per la XXXIII Giornata Mondiale della Gioventù 2018

«Cari giovani, la Giornata Mondiale della Gioventù del 2018 rappresenta un passo avanti nel cammino di preparazione di quella internazionale, che avrà luogo a Panamá nel gennaio 2019. Questa nuova tappa del nostro pellegrinaggio cade nell’anno in cui è convocata l’Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema: I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. È una buona coincidenza. L’attenzione, la preghiera e la riflessione della Chiesa saranno rivolte a voi giovani, nel desiderio di cogliere e, soprattutto, di “accogliere” il dono prezioso che voi siete per Dio, per la Chiesa e per il mondo. […] Carissimi giovani, il Signore, la Chiesa, il mondo, aspettano anche la vostra risposta alla chiamata unica che ognuno ha in questa vita! Mentre si avvicina la GMG di Panamá, vi invito a prepararvi a questo nostro appuntamento con la gioia e l’entusiasmo di chi vuol essere partecipe di una grande avventura. La GMG è per i coraggiosi! Non per giovani che cercano solo la comodità e che si tirano indietro davanti alle difficoltà. Accettate la sfida?»

Programma

15:30 Accoglienza

16:00 – 17:00 Testimonianza di Suor Anna Nobili, da cubista a ballerina di Dio.

17:00 - 17:30 momento di preghiera e riflessione sul tema.

17: 30 - 19:00 “Tavole rotonde” con testimonianze: durante questo momento, riuniti in piccoli gruppi, i giovani partecipanti potranno ascoltare testimonianze di persone che hanno tramutato in gioia una situazione di fragilità, di gruppi/associazioni che sono vicini a coloro che vivono una situazione di fragilità (Fondazione Caritas Trieste onlus, Mission Moldova, Centro di Aiuto alla Vita, ACLI, Comunità di San Martino al Campo, Cooperativa La Melagrana). Alle associazioni/gruppi è richiesto di portare del materiale informativo (brochure, riviste,…) perché nel corso della giornata verranno allestiti dei banchetti presso i quali i giovani partecipanti potranno conoscere e informarsi sulle singolerealtà decidere di aderire alla vostra proposta.

19:00 – 21:00 momento di festa in musica con i CRAMPI ELISI (Maxino, Flavio Furian e Elisa Bombacigno)

«Questo incontro non vuole essere soltanto un evento - concludono gli organizzatori -, ma vuole essere un Segno per la nostra città e l’inizio di un cammino in ascolto dei giovani della nostra diocesi».

Di seguito, un approfondimento su suor Anna Nobili:

