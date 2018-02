Grado Enduro Beach 2018: 2 giorni di festa per le moto d'epoca e moderne

Giunta alla decima edizione la Grado Enduro Beach 2018, una 2 giorni di festa (3 e 4 marzo) sia per le moto epoca che per le moto moderne. Per l'epoca è un appuntamento irrinunciabile in quanto segna l'inizio della stagione motoristica, Grado ormai è diventato un ritrovo affollato per i semplici appassionati e per i campioni che staccano tempi di tutto rispetto nel Gruppo 5 o in altri campionati.

Si segnala che subito dopo Grado, per l'esattezza il 25 marzo, la nostra regione ospiterà a Manzano la seconda prova di Campionato Italiano Regolarità d'epoca Gruppo 5, organizzata dal Moto Club Manzano, perciò Grado sarà un ottimo allenamento per tutti i piloti presenti.

La manifestazione oltre che ad essere patrocinata nuovamente dal Comune di Grado, è autorizzata dalla Federazione Motociclistica Italiana, che rilascia un nulla osta e viene organizzata con la formula promozionale Corso Moto Hobby Sport. Si tratta infatti di un allenamento corso moto, non è una gara, non esiste nessun tipo di classifica, non vengono rilevati nessun tipo di cronometraggio, non vengono usati trasponder o qualsiasi forma di contagiri, non verrà fatta nessuna sfida o inseguimento, come da regolamento.

Per chi desidera approfondire: http://www.federmoto.it/ wp-content/uploads/sites/2/ 2017/11/ Annesso-CSAS-2018.pdf



Per partecipare

Da quest'anno è obbligatorio essere in possesso di:

Tessera Member FMI 2018 e di un certificato medico NON agonistico

oppure una qualsiasi

Licenza Furistrada, Amatoriale o Sport

Per chi è in possesso di licenza NON serve avere con se il certificato medico.

Solo per i minori di anni 15 è possibile rilasciare gratuitamente la tessera Hobby Card.

Preiscrizione

E' sempre gradita la preiscrizione tramite mail a motovecieveloci@gmail.com

oppure su Facebook o Rugginose specificando NOME COGNOME MOTO



Iscrizioni

Segreteria gara venerdì sabato e domenica presso l’hotel Sirenetta in Via Milano.

Orari segreteria dalle 8:00 alle 11:00

Costo dell’ iscrizione 30 euro che ci permette di coprire le spese e che comprende:

Buono pranzo presso Hotel Sirenetta, Maglietta ricordo, Gadget ad esaurimento, Tabella adesiva con numero.

Per chi partecipa tutti 2 giorni il costo è di 40 euro.



Tabelle numero personalizzate

A tutti gli iscritti rilasceremo una tabella adesiva con numero da apporre obbligatoriamente sulla moto, senza tabella non si entra in speciale.



Paddock

Il paddock sarà lungo tutta Via Milano adiacente la speciale in spiaggia, raccomandiamo la massima prudenza anche perché il paddock si trova in una strada aperta al traffico in senso unico. E’ raccomandato lungo il paddock, transitare con le moto spente fino all’ingresso della PS.



Partecipazione

Inizio sia il sabato che la domenica dalle ore 10:30 presso la spiaggia “Costa Azzurra” in Via Milano.

Come ogni anno cercheremo di dividere le moto in:

Sabato 3 marzo MOTO MODERNE

Domenica 4 marzo MOTO D'EPOCA

Durante la giornata sia il sabato che la domenica solo per le moto in regola con il codice della strada è previsto un giro da enduro in gruppo con partenza dal paddock con delle soste.

Il giro attraverserà il centro cittadino di Grado, si raccomanda di procedere a bassissima andatura, massima prudenza e fermarsi dando la precedenza ai pedoni nei numerosi attraversamenti pedonali che incontrerete, non correre mai per il centro se rimanete indietro, ci sarà sempre qualche Marshall ad aspettarvi.



