Il circolo triestino della società di danza a Ruda per il Gran Ballo Ottocentesco nel parco di Villa Iachia

Il circolo triestino della società di danza, con una ventina di danzatori, realizza somenica 27 maggio 2018 alle ore 16.00 un gran Ballo Ottocentesco, dal nome suggestivo Intreccio di Gelsomini e Rose nel parco secolare di Villa IACHIA a RUDA in occasione della 8° giornata nazionale di apertura delle dimore storiche in gran parte ottocentesche, per le quali la conservazione e la valorizzazione dei propri beni culturali privati sono espressione della identità sociale, in armonia crescente col territorio in cui sono perno vitale. «In questo Anno Europeo, il 2018, del Patrimonio Culturale ben si inserisce la proposta del Gran Ballo che vuole proprio essere in sintonia con le finalità della giornata, in un intreccio di natura, fiori e cespugli profumati, di piante rare come rare e preziose sono oggi le coreografie delle danze mitteleuropee del XIX secolo riproposte, ma altresì in un intreccio di bellezze architettoniche e/o di bellezze geometriche disegnate dal corpo di ballo nelle loro varie coreografie di valzer, mazurke, contraddanze, marce e quadriglia: in una parola di saperi e di sapori che rimandano alle nostre profonde radici europee», afferma convinta la maestra Carla Collina.

Da Trieste i danzatori con i loro costumi d’ epoca sono lieti di raggiungere la storica Villa, di fare una lunga promenade ( e chissà forse anche in carrozza) perdendosi piacevolmente tra i canneti di bambù e le palme secolari del meraviglioso prima di lanciarsi nel Gran ballo, gratuitamente per tutti i visitatori, che potranno alla fine cimentarsi in alcune facili danze affinché sia palpabile il valore arricchente della socializzazione positiva.

CARNET delle danze

1. VALZER SPAGNOLO su musica di VERDI, il Rigoletto

2. Marcia Caroussel su musica di Johann Strauss junior

3. Valzer Paganini di Johann Strauss padre

4. Contraddanza Guglielmo Tell musica di Rossini

5. Valzer La gazza Ladra sempre Rossini

6. I LANCIERI : quadriglia storica danzata sul Début quadrille di Johann Strauss padre

7. Mz Saluti dall’ Austria su musica del celebre primogenito

8. Contraddanza Cenerentola

9. Valzer Acquarelli

10. Contraddanza il Trionfo, composizione di Josef Strauss

11. VERDI : Valzer Brillante

12. Pas de trois di Josef Strauss

13. Valzer dei Fiori una splendida coreografia dal celebre Schiaccianoci di Ciajkovski

14. Marcia Roma, Edouard Strauss

Coreografie a cura dell’ insegnante Carla Collina