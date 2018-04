I "360 MTB Gravity Games": il programma di fine settimana dedicato alle mountain bike

Sabato 7 e domenica 8 aprile sbarcano i 360 MTB Gravity Games: tre specialità spettacolari, due giorni di gara, una fantastica location: il Trieste City Bike Park 3 Camini di Cattinara con i suoi 30.000 mq e 70 mt di dislivello, situato a 10 minuti dal centro di Trieste e vero cuore della manifestazione. Un evento che attira i riders di tutta Europa e che stupirà di certo tutti gli appassionati!

Il programma

Sabato 7 aprile

Le gare dei 360 MTB Gravity Games iniziano la mattina con i giovanissimi dai 7 ai 12 anni che si metteranno alla prova nella EasyDownhill preparata sul pendio del Bike Park. Nel pomeriggio, sarà la volta dello spettacolare Dual Slalom, dove i riders si sfideranno in scontri diretti secondo un tabellone eliminatorio che porterà ad un solo vincitore finale, su un percorso parallelo fatto di salti, sponde e drop. Durante tutta la giornata, il Dj set ed il Grill & Beer Party ad ingresso libero creeranno la giusta atmosfera di festa della MTB.

Domenica 8 aprile

Sarà la volta della 7^ edizione dell’Enduro 3 Camini che, come da tradizione, apre il circuito Triveneto Enduro MTB e assegna i titoli del Campionato Regionale 2018. Dopo varie edizioni in cui la gara è cresciuta sia dal punto di vista organizzativo che tecnico, per il 2018 i ragazzi di 360 MTB hanno voluto ritornare alle origini, riproponendo una formula più easy, con chilometraggio e dislivello adatti a tutti, sui tracciati dei sentieri di Cattinara e Borgo San Sergio, e che permetta anche ai neofiti di divertirsi senza troppe pressioni. Le partenze, gli arrivi ed i paddock dei concorrenti saranno situati nel rione di Borgo San Sergio, in Piazza XXV Aprile, dove durante tutta la giornata il pubblico sarà intrattenuto dal Dj set e dal Grill & Beer Party ad ingresso libero.