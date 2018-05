“Lego Art Machines”, laboratorio per grandi e piccoli amanti delle costruzioni creative

Lego: a chi non è mai capitato di perdersi fra le mille possibilità che offrono i colorati mattoncini? Domenica 27 maggio alle ore 11.00 e alle 15.00 all'Immaginario Scientifico di Trieste adulti e bambini (da 8 anni in su) potranno partecipare assieme al laboratorio per famiglie “Lego Art Machines”, dedicato proprio a piccoli e grandi amanti delle costruzioni creative.

Nella sala laboratoriale dell'Immaginario Scientifico i partecipanti avranno a disposizione Lego di diverse forme e colori, che grazie ad altri strumenti e tecnologie potranno trasformarsi in ingranaggi da motorizzare e programmare, per creare fantasiosi marchingegni e ingegnosi apparecchi “artistici”. Parola d'ordine: collaborazione e condivisione fra genitori e figli (ma anche zii, nonni, cugini...) e fra gli altri partecipanti al laboratorio: oltre a creare e sperimentare assieme potranno anche ragionare su leve, forze e sulle logiche della programmazione.

Il costo del laboratorio è di 7 euro a partecipante. È consigliata l'iscrizione, che si effettua tramite form online sul sito www.immaginarioscientifico.it (pagina “Le attività del mese al science centre di Trieste”).

Domenica 27 maggio dalle 10.00 alle 18.00 si potranno visitare anche le altre sezioni museali dell'Immaginario Scientifico: con gli “exhibit hands-on” da provare, manipolare e sperimentare, per conoscere la scienza attraverso l'esperienza diretta. Ogni ora nel planetario si possono fare visite guidate alle stelle e ai pianeti così come si vedono dalle nostre zone in questo periodo dell'anno, mentre nello spazio dedicato alle multivisioni ci si potrà immergere nelle emozionanti immagini di Micromondi, per fare un viaggio nel grande mondo del microscopicamente piccolo: protagoniste sono le immagini (prodotte con il microscopio elettronico a scansione e colorate digitalmente) di oggetti naturali, come i cristalli, i batteri, e gli insetti, e artificiali, fra cui il velcro, un filamento di lampadina, e una calza trasparente!

Info: 040224424, info@immaginarioscientifico.it