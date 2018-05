"Nesie", al Montedoro la mostra-mercato di conchiglie provenienti da tutto il mondo

Sabato 26 e domenica 27 maggio al Montedoro Shopping Center di Muggia gli appassionati italiani ed europei si incontreranno per “NESIE-2nd North East International Shell Exposition”, mostra-mercato di conchiglie provenienti da tutto il mondo.

Il visitatore potrà ammirare la bellezza delle forme e dei colori, ma anche scambiare ed acquistare, o solamente farsi determinare delle conchiglie, in un percorso che, oltre ad appagare l’occhio, potrà fargli conoscere le innumerevoli curiosità legate al mondo dei molluschi e dei loro gusci.

Insomma una grande festa del mare, per gli occhi e per la mente, adatta sia agli appassionati del genere che ai semplici visitatori.

Tutti i bambini, potranno inoltre lasciarci un loro disegno inerente il mare e le conchiglie, che verrà pubblicato sulla pagina Facebook di Shells Nesie. Il più bello riceverà un premio.

Gli orari di apertura della mostra-mercato: sabato 26 maggio 9.30-20.30, domenica 27 maggio 9.30-19.00. L'ingresso sarà gratuito.

Si ricorda che per raggiungere il centro commerciale sono attive tre linee del Trasporto pubblico: linea n.20 Muggia - Stazione centrale, n.47 Domio - Muggia e n.49/ Ospedale di Cattinara - Muggia.

Per maggiori informazioni:

info@montedoroshoppingcenter.it

www.montedoroshoppingcenter.it

https://www.facebook.com/MontedoroShopping/