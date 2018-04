A Padriciano arriva il "Sabato ecologico" per liberarsi dei rifiuti ingombranti

Già nel 2017 Prosecco aveva dimostrato fin da subito un grande apprezzamento per i Sabati Ecologici battendo il record di conferimenti dal 2014 con oltre 15 tonnellate di materiali conferiti nella seconda tappa dell’iniziativa itinerante promossa da AcegasApsAmga e dal Comune di Trieste: quest’anno Prosecco batte il proprio record superando le 17 tonnellate. In particolare sono stati gli ingombranti i rifiuti maggiormente conferiti in questa tappa dei Sabati Ecologici, raggiungendo quasi 10 tonnellate: si tratta di circa 120 metri cubi che corrispondono a 4 contenitori scarrabili, simili a quelli utilizzati anche nei centri di raccolta.

Domani la 3° tappa dei Sabati Ecologici primaverili

La penultima tappa di questa prima fase dei Sabati Ecologici 2018 arriverà domani, 28 aprile, a Padriciano presso l’area parcheggio del campo sportivo Gaja con orario continuato dalle 10 alle 18.

Qui i cittadini troveranno come sempre un’area allestita per il centro di raccolta mobile per consegnare quelle tipologie di rifiuti che non possono essere conferiti nei contenitori stradali dedicati alla raccolta differenziata come ingombranti, RAEE – apparecchiature elettriche ed elettroniche, sfalci e ramaglie, ecc.

Compost in regalo in cambio di ramaglie e sfalci di giardino

Anche al Sabato Ecologico di Padriciano a chi si recherà al punto di raccolta itinerante per conferire sfalci e ramaglie e iscriversi al servizio di ritiro a domicilio, AcegasApsAmga regalerà un sacco di compost certificato per agricoltura biologica da 8 kg, proveniente dallo stabilimento Bioman di Maniago (PN), dove vengono avviati a recupero i rifiuti organici triestini, che al termine della lavorazione si trasformano, appunto, in compost di alta qualità.

Inoltre, insieme al compost, sempre come richiamo al corretto conferimento del rifiuto organico, verrà consegnato in omaggio un pratico cestino per la raccolta del rifiuto umido-organico domestico.

Centri di Raccolta e Servizio di Ritiro ingombranti a Domicilio

Al di là dell’iniziativa Sabati Ecologici, è comunque sempre possibile conferire i rifiuti ingombranti, elettronici, insoliti e pericolosi presso i quattro Centri di Raccolta cittadini gestiti da AcegasApsAmga, oppure prenotando al numero verde 800.955.988 il servizio gratuito per il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti.

Di seguito indirizzi e orari dei Centri di Raccolta:

San Giacomo: Via Carbonara 3 – aperto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00, domenica dalle 9.00 alle 13.00

Roiano: Via Valmartinaga 10 – aperto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00

Opicina: Strada per Vienna 84/a – aperto dal lunedì al sabato 9.00 alle 19.00

Campo Marzio: Via Giulio Cesare 10 – aperto dal lunedì al sabato dalle ore 6.00 alle 11.00 e dalle ore 14.00 alle 19.00.