"Piacevolmente Carso": passeggiata per tutti da Santa Croce alla Vedetta Slataper

Per “Piacevolmente Carso”, domenica 23 settembre la cooperativa Curiosi di natura propone dalle 9.30 alle 12.30 una passeggiata naturalistica e panoramica lungo il ciglione carsico di Trieste, da Santa Croce alla Vedetta Slataper. Con letture dal vivo sulla Trieste del passato. Su sentieri quasi in piano e ombreggiati, è adatta a persone di tutte le età, anche non allenate. Camminando tra boschi e radure sul mare, verranno illustrate caratteristiche, geologia e clima del Carso e dalle radure, e dalla Vedetta si godrà di una vista spettacolare sul Carso, Miramare e il golfo di Trieste.

Seguirà la possibilità di degustazioni dai ristoratori di “Sapori del Carso”, con uno sconto del 10%. Ritrovo alle ore 9.10 a S. Croce, nel parcheggio sulla Strada Provinciale 1 al bivio per Bristie, raggiungibile da Trieste con il bus n. 44. Sono consigliate scarpe con suole antiscivolo e la prenotazione. Informazioni all'email curiosidinatura@gmail.com al n. 340.5569374 e sul sito www.curiosidinatura.it

Le domeniche successive, fuori calendario, verranno invece recuperate due escursioni panoramiche, prima ostacolate dal maltempo: domenica 30 settembre sulla Strada Napoleonica, dalle ore 16 alle 19.30: nei boschi sopra Trieste e sul mare al tramonto, con suggestive letture a tema. Ritrovo alle 15.40 all’Obelisco di Opicina.

Domenica 7 ottobre, invece, escursione di una giornata: dalle 9.30 alle 17 nei boschi di Basovizza fino sul Monte Cocusso, fra variegati scorci e panorami. Pranzo libero (al sacco, o al rifugio del Cocusso). Ritrovo alle 9.10 al parcheggio all’inizio del Sentiero Ressel, a Basovizza, raggiungibile da Trieste con il bus n. 39. L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Turismo FVG, il patrocinio di AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile), Banca Etica, Ue.Coop - Unione Europea delle Cooperative, la collaborazione dell’URES-SDGZ (Unione Regionale Economica Slovena), di “Sapori del Carso” e dei Gruppi d'Iniziativa Territoriale di Banca Etica di Trieste-Gorizia e Udine, e la partecipazione di Alta-Marea Cultura e “Tipicamente triestino” di Trieste.