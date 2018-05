Il Carso a picco sul mare: visita guidata lungo il sentiero Rilke

Domenica 13 maggio viisita guidata gratuita in lingua italiana e slovena lungo il sentiero Rilke.

L'escursione lungo il sentiero dedicato allo scrittore e poeta boemo Rainer Maria Rilke, porta ad esplorare lo spettacolare itinerario che attraversa la Riserva Naturale delle Falesie di Duino con un sentiero tanto semplice quanto panoramico, ricco di spunti geologici (con l’osservazione diretta delle forme di carsismo di superficie), faunistici (protagonista assoluto, anche se molto schivo, l’algiroide magnifico simbolo della Riserva, ma anche il falco pellegrino o il gufo reale) e vegetazionali, straordinari in ogni stagione per la compresenza di elementi della flora mediterranea, continentale e illirica, ricca di preziosi endemismi come il fiordaliso del Carso.

Non mancherà qualche nota culturale e storica per inquadrare i più notevoli elementi del paesaggio antropico, come il Castello dei Principi della Torre e Tasso o la sottostante e turistica baia di Sistiana.

Le escursioni naturalistiche guidate sono promosse dal Comune di Duino Aurisina per la valorizzazione della Riserva Naturale delle Falesie di Duino e di tutto il territorio comunale, in collaborazione con il WWF AMP Miramare e Camping Village Marepineta.

La partecipazione è gratuita grazie al contributo della regione Friuli Venezia Giulia, ma è necessaria la prenotazione.

Info e prenotazione: Camping Village Marepineta - Tel. +39 040 299264 - info@marepineta.com