"Solowonenrun", la corsa che ha portato a Cagliari 7300 donne arriva a Trieste

Dopo il grande successo della 4° Cagliari SoloWomenRun, organizzata domenica 11 marzo con 7.300 donne al via, diventato l'evento sportivo più attivamente partecipato della Sardegna, la corsa rosa solidale torna domenica 29 aprile per il sesto anno consecutivo a Trieste, dove è nata, nuovamente in versione Pink Color Edition e con eccezionali novità: iscrizioni gratuite alla 5K Open (non competitiva) per tutte le donne grazie a Max Mara, nuova location tutta cittadina e il convegno 360GradiDonna dedicato alle tematiche femminili in programma sabato 28 aprile.

Ideata da Isa Amadi, organizzata da 42K Srl in partnership con Apd Miramar e sotto l’egida di Asi e Fidal, la corsa si svolgerà come sempre nelle versioni Challenge, competitiva di 10K con classifica finale, e Open, aperta a tutte, di circa 5K, da completare correndo o camminando, con partenza e arrivo in Porto Vecchio e transito in piazza Unità d’Italia.

La Trieste SWR prevede nuovamente la Pink Color Edition con uno spettacolare color blast finale, il lancio della biopolvere rosa, che lo scorso anno ha divertito ed entusiasmato tutte le partecipanti. Nel 2018 sarà a numero chiuso, con a disposizione 2000 pettorali Open e 100 Challenge.

La più importante novità di quest’anno è l’iscrizione Open che sarà totalmente gratuita se perfezionata presso il negozio Max Mara di Trieste (altrimenti a partire da 12 euro on line), in corso Italia 20/1, tra il 26 marzo e il 27 aprile (ore 9.30-19.30). Il kit ufficiale SWR, comprendente l’esclusiva t-shirt by Max Mara per le iscritte Open e anche calzini running e telo spugna SoloWomenRun per le atlete della Challenge, potrà essere ritirato solo il giorno stesso dell’evento, domenica 29 aprile, al Punto Rosa in area partenza. Nel frattempo, aperte anche le iscrizioni (solo on line) alla Challenge su solowomenrun.it.

Altra novità 2018, così come a Cagliari dove sono intervenuti, tra gli altri, Paolo Veronesi e Vladimir Luxuria, l’anteprima della Trieste SWR sarà caratterizzata dal convegno 360 Gradi Donna, in programma sabato 28 aprile per sviluppare tutte le tematiche femminili, in particolare quelle legate al territorio.

Confermatissima, naturalmente, la formula all’insegna della responsabilità sociale. Le associazioni che si assicureranno un numero minimo di 100 pettorali Open (gratuiti con apertura lista presso il negozio Max Mara) potranno partecipare al Charity Goal, presentando a info@solowomenrun.it, entro le ore 12 del 28 aprile, un progetto rosa solidale che sarà valutato dalla commissione etica per ricevere un contributo utile alla sua realizzazione.

La Trieste SWR aprirà ufficialmente il calendario del Trieste Running Festival 2018, una settimana di eventi sportivi e di divertimento per tutti che, dopo le tappe con Miramar Young e SoloDoggyRun, si concluderà domenica 6 maggio con la Trieste 21K e la Generali Miramar Family.