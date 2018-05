"Spazzatour", l'evento ecologico del M5S Trieste per ripulire la pineta di Barcola

«Dove non arriva il Comune, arrivano i cittadini». Questo è il motto dell'evento "Spazzatour", organizzato dal Movimento 5 Stelle di Trieste per pulire la Pineta di Barcola dai rifiuti abbandonati tra le aiuole. Il ritrovo è previsto per domenica 20 maggio alle 7.00 presso la fontana di Barcola. Verranno forniti in loco guanti e sacchi di plastica per la raccolta.

«Vogliamo stimolare la partecipazione attiva dei cittadini - dichiarano i pentastellati di Trieste - per infondere un alto senso civico: ogni albero, ogni aiuola, ogni strada, ogni marciapiede fa parte della nostra stessa vita e dobbiamo rispettarlo promuovendo una maggiore consapevolezza del bene pubblico».