A Grado Pineta operazione "Spiagge e Fondali Puliti"

In occasione della campagna Nazionale "Spiagge e Fondali Puliti" di Legambiente, il circolo "Ignazio Zanutto" organizza in collaborazione con il Comune di Grado e le associazioni NOplanetB e Associazione Monfalcone Interetnica e il "Comitato Grado Pineta" la pulizia della spiaggia a Grado Pineta in località Punta Barbacale.

Il ritrovo è previsto sabato 26 maggio alle ore 9.00 presso Largo Punta Barbacale per la pulizia del litorale e proseguirà fino alle ore 12.30.

Verrà effettuato anche il monitoraggio "Beach litter", con l’obiettivo di indagare quantità e tipologia di rifiuti presenti sui litorali. I dati raccolti confluiranno a livello nazionale e verranno condivisi anche con ARPA.

Al termine, a tutti i partecipanti verrà offerto un gelato da Sammontana, partner di Legambiente per l'edizione 2018 di "Spiagge e fondali puliti".

Dichiara l’assessore all’ambiente del Comune di Grado Claudio Gaddi:«Abbiamo voluto fortemente aderire a questa campagna, che si pone in linea con la convenzione sottoscritta tra il Comune di Grado e Legambiente FVG Onlus, e si pone l’obiettivo, oltre alla pulizia della spiaggia, di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di una corretta gestione dei rifiuti e della partecipazione attiva di tutti. Tanto più quest’anno che stiamo pagando con il blocco delle assunzioni anche stagionali lo sforamento al patto di stabilità 2014 e i nostri uffici sono carichi di lavoro, come giunta saremo tutti presenti e invitiamo tutti a partecipare»