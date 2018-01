Tarvisio ospita il 14° campionato del mondo di karate per club

La presente (pubblicata dal quotidiano Udine Today) prospetta le linee-guida per l’organizzazione nella Città di Tarvisio della grande kermesse del karate, di cui vengono illustrate le principali caratteristiche.

Durata

La manifestazione si articola in due giornate, il sabato e la domenica, nelle quali si svolgeranno le gare individuali e a squadre.

Partecipazione

Possono partecipare tutti i Club/Associazioni sportive con numero illimitato di atleti, iscritti a qualsiasi federazione/ente/associazione nazionale o internazionale di ogni paese. Si prevede una partecipazione di circa 1.500 atleti (numero che abbiamo dovuto fissare come limite massimo per via della capienza della struttura), con almeno 150 clubs per circa 10/12 nazioni estere (con in prima fila l’Italia, seguita, tra le altre, da Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Slovenia, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Austria, Russia, Polonia e Giappone), 500 tra arbitri direttori di gara e tecnici accompagnatori oltre ad un migliaio di appassionati al seguito.

Programma

Venerdì 27 aprile

Arrivo degli atleti e delle delegazioni straniere presso le varie strutture alberghiere

Sabato 28 aprile

Ore 11.00 Cerimonia di apertura dell’evento

Ore 12.00-16.00 Gara di Kata Individuale Cadetti A-B, Juniores, Seniores, Veterani

A seguire Gara di Kata a Squadre (tutte le categorie previste)

Ore 16.00-19.00 Gara di Kata Individuale Bambini e ragazzi Speranze, Esordienti

Ore 19.30-20.00 Premiazioni dei Club (classifica kata)

Domenica 29 aprile

Ore 08.30-11.00 Gara di Kumite Individuale “Shobu Sanbon” Maschile e “Shobu Ippon” Femminile

Ore 11.00-13.00 Gara di Kumite Individuale “Shobu Sanbon” Femminile e “Shobu Ippon” Maschile

Ore 13.00-14.30 Gara di Kumite individuale “Nihon” ragazzi , speranze, esordienti

Ore 14-20 Gara di Kumite a squadre (cadetti e assoluti)

Ore 19.30 Premiazioni dei Club (classifica kumite)

Classi di età e gare:

Bambini (fino a 7 anni) Kata - Cadetti B (16-17 anni) Kata-Kumite Sanbon

Ragazzi (8-9 anni) Kata Kumite Nihon- Junior (18-20 anni) Kata-Kumite Sanbon/Ippon

Speranze (10-11 anni) Kata-Kumite Nihon- Senior (21-35 anni) Kata-Kumite Sanbon/Ippon

Esordienti (12-13 anni) Kata-Kumite Nihon - Veterani (+36 anni) - Kata-Kumite Sanbon/Ippon

Cadetti A (14-15 anni) Kata-Kumite Sanbon

Gli atleti vengono classificati per età in base al giorno/mese e anno di nascita

Kata individuale

La gara si svolge con suddivisione dei partecipanti per stile praticato, ossia nei seguenti principali:

Shotokan (con annesso Shotokai, Fudokan, etc.); Shito Ryu (con annesso Sankukai, altre scuole di area, etc.); Goju Ryu (con annesse scuole derivate o di area); Wado Ryu (con annesso Shorin Ryu e altre scuole di area).

Tutti i partecipanti oltre che nelle predette classi di età e stili, nonché tra maschi e femmine, gareggeranno nelle seguenti categorie di grado: Cint. Bianche-Gialle Cint. Arancio-Verdi Cint. Blu-Marron Cinture Nere.

La scelta dei kata è libera, ma in ogni prova si deve eseguire un kata diverso (limitatamente ai partecipanti fino a cintura arancio può essere ripetuto uno stesso kata in più prove). In caso di spareggio si dovrà eseguire un kata diverso dai precedenti.

Kumite individuale

Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di proprie protezioni regolamentari (in base al regolamento di gara scelto). La gara si svolgerà con due regolamenti arbitrali distinti: Sportivo (Shobu Sanbon e, per le classi giovanili previste, Shobu Nihon) e Tradizionale (Shobu Ippon). Lo Shobu Sanbon e lo Shobu Ippon rappresentano due gare distinte, per cui gli atleti possono scegliere l’una o l’altra, o entrambe. La scelta del regolamento arbitrale dovrà essere precisata all’atto dell’iscrizione. La durata degli incontri di Shobu Nihon sarà di un minuto e mezzo, mentre quelli di Shobu Sanbon e Ippon sarà di due minuti. I partecipanti gareggeranno suddivisi per le classi di età previste, senza suddivisione per grado (il grado minimo per partecipare alla gara di Shobu Ippon è la cintura marron).

Kata a squadre

La gara di Kata a squadre è interstile.

Le squadre di Kata (composte di tre atleti) gareggeranno, divise tra maschi e femmine, nelle seguenti categorie:

a) ASSOLUTI (formate con atleti dai 18 anni in poi, qualsiasi grado)

b) CADETTI (formate con atleti dai 14 ai 17 anni, qualsiasi grado)

c) RAGAZZI (formate con atleti dai 10 ai 13 anni, qualsiasi grado)

d) BAMBINI (formate con atleti fino 9 anni, qualsiasi grado, anche miste maschi/femm.)

Kumite a squadre (Sanbon e Ippon)

La squadra (senza categorie di peso) sarà composta da 3 atleti e 1 riserva, che potrà essere utilizzata per sostituire un atleta infortunato o su richiesta del coach. Comunque la eventuale sostituzione potrà avvenire soltanto nel turno successivo. All’inizio del turno soltanto i tre membri della squadra, senza la riserva, si allineeranno nell’area di gara. Una squadra che non abbia 2 atleti all’inizio del primo turno di gara non sarà ammessa a gareggiare e sarà dichiarata perdente (kiken). Se, durante il turno, uno dei membri della squadra si infortuna e il medico di gara lo/la dichiara inabile a continuare, la squadra potrà proseguire l’incontro con 2 soli atleti.

La gara di Kumite a Squadre, maschile e femminile, è prevista nelle seguenti categorie:

a) ASSOLUTI (formate con atleti dai 18 anni in poi) – Shobu Sanbon e Shobu Ippon

b) CADETTI (formate con atleti dai 14 ai 17 anni, ) – Solo Shobu Sanbon

Premiazioni

Verranno premiati con medaglione e diploma i primi tre classificati di ogni categoria e gara, mentre a tutti i partecipanti indistintamente un gadget di partecipazione. Verranno altresì premiati con prestigiosi trofei i primi quattro Club classificati nel Kata (con classifiche distinte per ogni stile), nonché i primi quattro Club classificati nel Kumite (con classifiche distinte tra Shobu Nihon, Shobu Sanbon e Shobu Ippon). Inoltre al termine di tutte le gare la premiazione dei primi tre Club in assoluto (che terrà conto dei punteggi sia del kata che del kumite nelle varie specialità). Si sottolinea che trattasi della seconda edizione in cui vi è la presenza di tutte le federazioni che praticano Karate a sigle unite: Fikta - Fik - Fiam - Fesik.