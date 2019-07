Estate a Trieste: gli appuntamenti del weekend

27 luglio

Ursus Criterium

speattacolo evento ciclistico sulle rive

Le collezioni di Petrarca e Piccolomini al Museo di via Madonna del mare

Visita guidata

Pinkover Live - Castello di San Giusto

21:00

Torna sul palcoscenico del Castello di San Giusto ospiterà la band triestina Pinkover “Experience The Essence Of Pink Floyd”. Verranno eseguiti nella loro interezza gli album “Wish You Were Here” del 1975 e “Animals” del 1977. Proiezioni e luci condurranno lo spettatore nel viaggio attraverso le musiche di questi due album, pietre miliari della discografia della celebre band inglese.

Cacao Mental + Hip City dj Set

19:00 Lunatico Festival

CACAO MENTAL è un progetto che fonde cumbia, musica elettronica e psichedelia, in canzoni che avvicinano la tradizione musicale latinoamericana ad una sonorizzazione cinematica e ballabile insieme.

Smart Hangover at Bivio Inn 1948

17:00

Arrivano per la prima volta al Bivio Inn 1948 - Barcola Beach i ragazzi di Smart Hangover. Pronti ad infiammare l'ambiente sin dal tramonto a colpi di IndieRock, ItPop, Electro, Britpop e AltRock.

Andre' Le Magnifique

via del Castello, 1 21:00

Una scalcinata compagnia, di cui il sindaco del paese ne è il Capocomico, decide di mettere in scena uno spettacolo come ultimo assaggio di arte, prima che venga abbattuto il teatro comunale. Per l’occasione viene chiamato, direttamente dalla città, Jean Pascal Faix, noto attore filodrammatico. Ma nulla va come previsto.

12ª Olimpiade dele Clanfe

12:00 Ausonia

Beat on Rotten Woods Live

Stazione Rogers ore 21:00

Disporre sopra ad un letto di Beatbox, tre tonnellate di Riff croccanti ed alcune gocce di cori viscerali. Aggiungere barba e baffi a piacere. Questo sono i Beat on Rotten Woods, fidatevi di chi li conosce, questo è un concerto da non perdere!

28 luglio

Caravanserraglio 2019

rassegna di cinema itinerante attraverso i rioni. Qui i dettagli

La Favola del Figlio Perduto

Progetto Area Giovani ore 21:00 ingresso libero

Per l’anno accademico 2018/2019 il corso avanzato di teatro del CUT è lieto di presentare La Favola del Figlio Cambiato, spettacolo tratto dall’omonima opera di Luigi Pirandello del 1934.