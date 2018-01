Trofeo Biberon 2018: attesi centinaia di baby sciatori a Forni di Sopra

La macchina organizzativa dello Sci club 70 di Trieste é a pieno regime ed alcuni componenti dello staff sono già a Forni di Sopra per preparare al meglio l'arrivo di centinaia di giovanissimi (800 bambini) che, dal 2 al 4 febbraio 2018, parteciperanno alla 34a edizione (13a internazionale) del Trofeo Biberon.

Dopo aver introdotto, la passata stagione, anche la gara di sci di fondo con una massiccia partecipazione di atleti, quest'anno ci sarà un ulteriore novità; venerdì 2 febbraio, sulla pista Cimacuta, a partire dalle ore 10.30, si svolgerà la competizione di skicross, una delle discipline più amate dai giovani che vedrà gareggiare le categorie baby e cuccioli, maschile e femminile. Sarà la prova di apertura del BIBERON numero trentaquattro, considerato ormai una sorta di baby campionato degli sport invernali a cui partecipano i campioncini in rappresentanza di tutti gli sci clubs del Friuli Venezia Giulia ma anche dall'Austria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Macedonia e Slovenia.

Sabato torneranno nuovamente in pista i baby e cuccioli per la gara di slalom che partirà alle ore 10.15, sempre sulla Cimacuta. Domenica sarà la classica giornata dedicata allo slalom gigante (diretta streaming su www.sciclub70.com e sulla pagina facebook dello Sci club 70) con la partecipazione pure dei piccolissimi, ovvero gli iscritti alla categoria dei superbaby (2010-11) che, insieme ai baby, scenderanno su un tracciato diverso da quello dedicato ai cuccioli che partiranno per ultimi nelle start lists. Alle ore 10.30 verrà dato il via anche alla seconda edizione della gara di sci di fondo Xcross a tecnica libera sulla pista Tagliamento che vedrà all'opera le categorie babysprint, baby e cuccioli (maschile e femminile). Sarà, come consuetudine, una grande festa degli sport invernali dove il tifo e l'entusiasmo da parte dei genitori, amici e compagni di club, renderà unica l'atmosfera al parterre.

Il Trofeo BIBERON, che ha ricevuto il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Forni di Sopra, é organizzato in collaborazione con il CONI e la Federazione italiana sport invernali e con il sostegno di Promoturismofvg. Cliccando QUI é possibile vedere il programma completo del trofeo BIBERON 2018.