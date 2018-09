Faro della Vittoria, continuano le visite gratuite

Visite gratuite

Visite al Faro della Vittoria di Trieste con ingresso gratuito. L'iniziativa sarà valida fino al 30 settembre durante il weekend, il venerdì dalle 15 alle 18.30, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. Per ogni giornata di apertura sarà prevista una visita guidata gratuita della durata di 30 minuti, con partenza alle ore 15.00, per una massimo di 15 visitatori.

Accesso alla torre

Al fine di garantire la sicurezza dei visitatori l’accesso alla torre del Faro è consentito a un numero massimo di 15 persone alla volta accompagnate da un addetto. La visita alla torre dura in tutto 15 minuti. Si precisa inoltre che il Faro rimane chiuso in caso di condizioni climatiche avverse.

Per chi arriva con l'autobus è possibile prendere le linee 42, 44 o 45 da piazza Oberdan. Si ricorda che è vietato l'ingresso ai cani.