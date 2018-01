Visita guidata ai bunker di Opicina con il Gruppo Escursionisti Triestini

Il Gruppo Escursionisti Triestini organizza due giornate con due visite giornaliere ai bunker di Opicina.

Le visite si terranno nelle seguenti giornate e orari: sabato 6 Gennaio alle ore 10.00 e ore 15.00 domenica 7 Gennaio alle ore 10.00 e ore 15.00.

L'organizzazione ricorda di presentarsi 15 minuti prima (9.45 e 14.45) nel parcheggio del quadrivio di Opicina.

Durante la visita si andranno a visitare 3 bunker ed un ex cimitero di guerra tedesco. Il percorso non prevede difficoltà e la visita durerà circa 2 ore e mezza incluse anche le spiegazioni storiche.

Ricordarsi di portare con sè una torcia. La visita è a offerta libera.



Per ulteriori informazioni e prenotazioni mandare un e-mail a: get.trieste@gmail.com indicando i nominativi dei partecipanti, la giornata e l'orario da voi scelto.

Vi verrà inviata un e-mail di conferma della prenotazione, in caso non vi arrivasse potete venire direttamente sul luogo del ritrovo.

Inoltre, solo in caso di necessità, potete chiamare il numero 3468516570 (Fabio) per richiedere eventuali ulteriori informazioni.