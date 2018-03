ZombItalianRun: 5 km di adrenalina attraverso le strade di Gorizia. «E tu da che parte stai?»

«Se è morto e corre, tu scappa!». Questo il motto della ZombItalianRun, che si svolegrà sabato 14 aprile 2018 a Gorizia. «Raggiungi vivo il campo base», questo l'obiettivo della più spaventosa corsa italiana, una fuga dagli zombie, 5 km di adrenalina.

«Ma soprattutto la domanda che pongono gli organizzori è Tu da che parti stai? Zombie o umani?» Sarà possibile infatti partecipare a scelta in uno dei due ruoli.

Una corsa di Fuga dagli Zombie quindi in territorio sterrato, naturale o cittadino. Il circuito, che varia tra i 5 km e i 7 km, si presenta già impegnativo per dover superare ostacoli naturali e/o artificiali. Questo però non basta! Il percorso è infestato da orde di zombie affamati di carne e sangue umano. Gli umani per sopravvivere dovranno evitare il contagio. L’importante non è correre ma scappare.

I morti viventi o zombie, devono infettare (marcando, con vernice sulle proprie mani, le t-shirt dei partecipanti) gli umani.



Gli umani non possono usare armi per difendersi; per evitare la cattura usano solo finte e scatti tali da disorientare gli zombie o, alla peggio, far catturare qualche altro umano.

Sono considerati “nuovi zombie” gli umani che sono stati marcati nei punti vitali (3 centri stampati sulle maglie dei concorrenti): a quel punto portano comunque a termine la loro corsa.

Sei pronto a sopravvivere a questa Apocalisse Zombie senza farti infettare? Non importa quanto sarai veloce o quanto tempo impiegherai a finirla: dovrai avere sangue freddo e dovrai essere pronto a evitare i Morti Viventi.

The Walking Dead, Resident Evil, ZNation, Romero… ti hanno insegnato nulla? E se parteciperai come Zombie? Bhè…avrai fame…tanta fame!!

Si corre/cammina nella spledida location di Gorizia, con partenza da Piazza della Vittoria.

Durante tutta la giornata saranno aperti i punti gastronomici. Post premiazioni la serata continuerà con i Dj.

Per scoprire tutte le informazioni della ZombItalianRun http:// www.zombitalianrun.com/ , info@zombitalianrun.com