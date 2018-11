"La moda a modo mio", il workshop da Eataly il 22 novembre

Lo stile è qualcosa che ci rende unici, ma troppo spesso non sappiamo come valorizzarci, come fare gli abbinamenti giusti o quali colori scegliere, o ancora come rinnovare il guardaroba. Una relatrice d'eccezione ci racconta la moda e le tendenze svelandoci come interpretarle in chiave personale.

Cinzia Cedi, consulente d’immagine dell’Accademia di Carla Gozzi, ci dà appuntamento in una location da sogno per svelarci il segreto del nostro stile perfetto e personale. Ci farà omaggio di una "scheda colori" personalizzata, per abbinare i colori moda con i toni del nostro incarnato. E molto altro ancora!

Cosa aspettate? Iscrivetevi!

Il costo è di 40 euro.

Per info e iscrizioni associazionelespille@gmail.com. Il corso sarà attivato con un minimo di 15 partecipanti. Le adesioni chiuderanno al raggiungimento dei 25 iscritti (entro il 15 novembre).