Agosto tra sea watching e passeggiate naturalistiche con il WWF

l primo mese d’estate è volato via tra centri estivi (ancora qualche posto solo per la settimana del 13 agosto!), sea watching e immersioni ARA diurni e al tramonto, passeggiate nella Riserva delle Falesie di Duino.

L’estate, però, è ancora lunga e agosto si apre con una strepitosa novità: un nuovo accordo tra Museo storico del Castello di Miramare e Riserva Marina per la valorizzazione del Parco di Miramare dal punto di vista naturalistico, storico e artistico.

Cinque gli eventi gratuiti in calendario:

Sea watching a Miramare

Tante occasioni per chi ancora non è riuscito a fare il sea watching, di giorno o di sera, con partenza da terra o da barca per scoprire la biodiversità marina della Riserva: le guide WWF vi porteranno in piccoli gruppi alla scoperta del mondo sommerso, tra banchi di corvine, salpe, occhiate e saraghi, e la ricca fauna che popola gli anfratti della scogliera come granchi, nudibranchi, spugne e bavose.

Partecipare è alla portata di tutti: basta saper nuotare e usare lo snorkel!

Per tutto il mese di agosto gli appuntamenti saranno:

- ogni sabato alle 10 e ogni domenica alle 16 con ritrovo al BioMa e partenza dal Bagno ducale

- ogni mercoledì alle 18.30 con ritrovo e partenza dal porto di Grignano

- venerdì 10 agosto evento speciale in occasione della notte di San Lorenzo “Sea watching sotto le stelle” con partenza alle 20 dal porto di Grignano

Prenotazione obbligatoria chiamando lo 040224147 int.3 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13; oppure lo 040 224346 il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 18.

Qui tutte le info su modalità di svolgimento e costi

“Farfalle, falene e libellule”

Venerdì 3 agosto

Passeggiata naturalistica guidata nel Parco di Miramare, alla scoperta delle piccole, colorate creature alate: le farfalle! La passeggiata porterà ad aguzzare la vista e mettere a fuoco i meravigliosi dettagli della intensa vita di questi insetti, tra metamorfosi, migrazioni e ricerca della pianta nutrice dove deporre le uova.

Speciale BioMa

Domenica 5 agosto 2018

Racconta-storie sotto il mare: gratis la prima domenica del mese.

Il cannolicchio si mangia? Il riccio cuore è un romanticone? che pesce schiaccia sonnellini sdraiato sui fondali della Riserva? che cos'è la "borsetta della sirena"? e perchè gli squali sono "maratoneti del mare"? le spugne perforanti sono pericolose?

Se siete tipi curiosi e i perchè per voi non sono mai abbastanza, la prima domenica del mese non perdete l'occasione di visitare il BioMa perchè l'audioguida è inclusa nel biglietto di ingresso.

Il racconto (in italiano o in inglese) vi accompagnerà attraverso le sale espositive e vi farà scoprire dettagli curiosi e affascinanti della vita sommersa del Golfo di Trieste: insomma, non la solita audioguida, ma un vero "racconta-storie" ambientato sotto il mare!

Informazioni: 040 224346 (telefono BioMa, in orario di apertura)

Un mare di fiabe

Venerdì 10 agosto

Un mare di organismi marini ci faranno scoprire la magia della vita sottomarina attraverso il loro speciale punto di vista: granchi, bavose, stelle e marangoni ci faranno compagnia in questo suggestivo laboratorio, che inizierà a cielo aperto e si concluderà tra le sfarzose sale del Castello, alla ricerca delle opere che raffigurano pesci ed altre colorate creature marine.

Qui il programma completo degli eventi e dettagli

Il Carso a picco sul mare: il sentiero Rilke

Sabato 11 agosto

Visto il grande successo riscosso da questo itinerario, è stata proposta una nuova data.

Un sentiero facile, ma allo stesso tempo ricco di scorci e panorami mozzafiato sul mare protetto, a picco sotto le Falesie di Duino: ecco a voi il Sentiero Rilke, il luogo magico dove si snoderà la passeggiata naturalistica guidata in programma sabato 11 agosto.

La propone il Comune di Duino Aurisina per la valorizzazione della Riserva Naturale delle Falesie di Duino, in collaborazione con il WWF AMP Miramare e il Camping Mare Pineta.

Temete il caldo? Si partirà la sera, sul far del tramonto, per godere della splendida luce obliqua del sole che scende sul Golfo di Trieste e per poter godere degli scorci e degli spunti naturalistici che questa bella -e allo stesso tempo semplice- passeggiata offre.

La partecipazione è gratuita grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, ma è necessaria la prenotazione.

Contatti: Camping Village Marepineta - Tel. +39 040 299264 - info@marepineta.com