Wwf, scatta l'ora della Terra: a Trieste luci spente in piazza e cene a lume di candela

In centinaia di paesi e in migliaia di città il 24 marzo alle ore 20.30 scatterà l’ora della Terra. Istituzioni e cittadini sono chiamati a manifestare un gesto simbolico della loro preoccupazione per le sorti del pianeta. Se le emissioni di CO2 continueranno ad aumentare senza controllo, oltre agli effetti sul clima che già si stanno manifestando, il mondo è destinato a perdere almeno la metà delle specie animali e vegetali oggi custodite nelle aree più ricche di biodiversità.

Anche nel Friuli Venezia Giulia si spegneranno le luci nelle piazze di Trieste, Udine, Pordenone, Palmanova, Aquileia, Grado, Ronchi dei Legionari, Tricesimo, Cervignano, Marano Lagunare, Duino Aurisina, Forni di Sopra, S. Dorligo della Valle – Dolina e S. Martino al Tagliamento. Altri Comuni stanno aderendo in queste ore all’iniziativa del WWF Internazionale.

A Trieste, come negli anni passati, si cenerà a lume di candela nei seguenti ristoranti: Caffè della Musica (via dei Capitelli 3), Cantina degli Ostinati (Via dell'Annunziata 6/c), Ginger- tea&cakes (Via dell'Annunziata 3) Hostaria Malcanton (via Malcanton 10) Mimì e Cocotte (via L. Cadorna 19) Nuovo Ristorante Savron (via E. Baciocchi 2/a) Osteria del Sindaco (via delle Beccherie 1). L’iniziativa è stata coordinata a Trieste con l’Associazione Mosaico che ha fornito ai locali alcuni prodotti del Commercio Equo e Solidale.

Sabato sera milioni di persone in tutto il mondo si uniranno nell’evento WWF di Earth Hour e mostreranno il loro impegno nel proteggere la biodiversità e ad essere parte attiva nel trovare le soluzioni necessarie a costruire un futuro e un pianeta sano e sostenibile per tutti.