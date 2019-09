Tutti a Capodistria per l’XI edizione di Dolce Istria

Il 28 e il 29 settembre torna nel cuore di Capodistria il festival internazionale dei dolciumi e dei prodotti dolci – Dolce Istria

Il festival sloveno più dolce per antonomasia, intreccio di familiarità e prestigio, è da molti anni una vera e propria calamita per una moltitudine di amanti delle prelibatezze gastronomiche. Sabato 28 e domenica 29 settembre, tra le 9 e le 19, potrete nuovamente degustare ed acquistare sia i dolci tipici istriani sia altre bontà della cultura culinaria slovena, italiana ed internazionale che troverete sulle bancarelle disposte per le piazze principali di Capodistria. Anche quest’anno, il programma del festival prevede degustazioni di vino con rinomati viticultori e famose cantine, laboratori di pasticceria e spettacoli di cucina o show cooking, presentazione dei vincitori delle gare professionali e attività per bambini. Anche i fan della pittura all'aperto potranno partecipare all’Ex-tempore.

Maggiori informazioni sul sito internet www.sladka-istra.si/it

Gallery