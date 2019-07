All'Ausonia una serata dedicata allo yoga

Videoconferenza sugli insegnamenti e opere di Marco Ferrini. Così spiega il conduttore della serata Gino Bozzetto: "E’ possibile liberarsi da difetti e brutte abitudini? Nonostante tutti i nostri sforzi per migliorarci i nostri condizionamenti inconsci, che sono l’esito di esperienze e memorie negative che abbiamo accumulato senza poterle elaborare, ci ostacolano. Come possiamo liberarci ed esprimere pienamente noi stessi? La scienza millenaria dello Yoga ci spiega come fare".