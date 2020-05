Festa della Repubblica: alzabandiera "nel massimo della sobrietà"

Il 74° Anniversario della Fondazione della Repubblica verrà celebrato martedì 2 giugno, nella massima sobrietà, con l'Alza e l'Ammainabandiera in piazza dell'Unità d'Italia rispettivamente alle 10.30 e alle 18, alla sola presenza delle Autorità locali, in ossequio alle disposizioni per il contenimento e il contrasto al Covid-19. Per l'Amministrazione Comunale interverrà il Sindaco Roberto Dipiazza.

