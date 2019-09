Festa de l'Unità, Famulari (PD): “Invitati anche i 5 Stelle”

Una Festa de l'Unità “aperta a tutti, dagli attivisti 5 Stelle all'alveo storico della sinistra e del mondo verde, ai moderati senza riferimenti”, così la segretaria provinciale del PD Laura Famulari nel presentare oggi la tradizionale kermesse dei Democratici, che quest'anno avrà luogo da venerdì 6 a domenica 8 settembre a Barcola in via Bonafata 6, presso il Circolo culturale sloveno. Il programma, già pronto ai primi di agosto ma ridefinito in extremis per la recente nascita del governo giallo – rosso, è stato presentato stamattina, mercoledì 4 settembre, alla presenza della segretaria provinciale e degli organizzatori.

I deputati dem Emanuele Fiano e Carla Cantone saranno quindi gli ospiti di punta della Festa de l’Unità che sarà “ambientalista, accogliente e aperta non solo alle forze di centrosinistra ma anche ai 5 Stelle, per poter discutere di nuovi territori comuni visti i recenti sviluppi al Governo. L'invito è esteso anche a tutti coloro che vorranno partecipare a un dibattito civile e democratico, non a chi vuole solo creare polemica e situazioni di imbarazzo per tutti”, ha spiegato Famulari.

“Abbiamo l'obiettivo di riunire non solo la comunità del Pd – ha aggiunto la segretaria dem – ma anche tutti quelli che sono interessati a un'alternativa per i nostri territori. E poi vogliamo che sia una festa in cui si sta bene, con tanta buona musica per tutti i gusti e un'ottima offerta gastronomica curata da giovani cuochi. L'area – ha precisato Famulari - è attrezzata anche in caso di pioggia e ci sono isole ecologiche per la raccolta differenziata”.

Programma

Venerdì 6 settembre, dalle 18:00, si parla di “Sicurezza e difesa dello Stato” con Emanuele Fiano, deputato Pd e Presidente del forum sicurezza e difesa, assieme ai rappresentanti dei Sindacati di Polizia. A seguire la striscia quotidiana dedicata a “La crisi e il nuovo Governo” con Fiano e Caterina Conti.

Sabato 7 settembre, dalle 18:30, dibattito su “L'emergenza lavoro in Italia”, con Carla Cantone, segretaria della Commissione Lavoro della Camera, Debora Serracchiani, capogruppo Pd nella Commissione Lavoro della Camera; Alberto Monticco, CISL; Giacinto Menis, UIL; Villiam Pezzetta, CGIL. A seguire la striscia quotidiana dedicata a “La crisi e il nuovo Governo” con Famulari e Serracchiani.

Domenica 8 settembre, alle 18:00 si parla di “Sport, grandi eventi e turismo” nell'intervista del presidente del Circolo della Stampa di Trieste Pierluigi Sabatti al presidente della Società velica Barcola-Grignano Mitja Gialuz. A seguire la striscia quotidiana dedicata a “La crisi e il nuovo Governo” con i consiglieri regionali del Pd Roberto Cosolini e Francesco Russo.

La musica

Per l'offerta musicale, saliranno sul palcoscenico venerdì sera Stefano Hering & Drazen Petek, reduci dalla vittoria alla Corrida, e i Soxxego con Olindo Dj; sabato si esibiranno il bluesman Franco Toro e Davor Hačić Hutch; domenica concerto del trio Bossa Nova & Smooth Jazz (Alessandro Scolz pianoforte, Denis Beganovic trombone, Andrea Zullian contrabasso)

L’area della Festa è raggiungibile con i mezzi pubblici (linee: 6-36-80-42-44), chi si muove in automobile può utilizzare il Park Bovedo. Orario di apertura: 17:30 – 23:30.