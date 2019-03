Festival show 2019, le selezioni a due passi da Trieste

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Si scaldano i motori per il Festival Show 2019, l’evento musicale estivo più atteso del nordest che festeggia la sua ventesima edizione. Il celebre tour di Radio Birikina e Radio Bella & Monella, che offre a 12 giovani talenti l’opportunità di salire sul palco accanto ai big della musica italiana, toccherà, partendo il 30 giugno da Padova, otto note piazze e località balneari del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, fino ad arrivare alla finalissima di settembre, prevista a Trieste. Uno spettacolo itinerante che ha visto alternarsi sul palco, nelle precedenti edizioni, i nomi più prestigiosi del panorama musicale italiano, e che sarà nuovamente accompagnato dagli straordinari ballerini della Dance Crew di Etienne Jean Marie e dalla bellezza delle concorrenti di “Miss Amen”. Nel frattempo, mentre si definiscono i dettagli del programma di questo straordinario tour, sono iniziati, sia in Italia che all’estero, i Casting per trovare i giovani artisti emergenti che competeranno per aggiudicarsi un posto alla semifinale e finale nazionale di Caorle il 3, 4 e 5 maggio 2019. Dalla finale nazionale verranno selezionati i 12 giovani che parteciperanno alle tappe del tour estivo di Festival Show 2019. Inoltre, le loro canzoni saranno promosse attraverso la diffusione radiofonica e televisiva e pubblicate sulle principali piattaforme digitali. Novità di quest’anno, oltre al Casting Giovani, riservato ai concorrenti di età compresa fra i 15 e i 45 anni, è la sezione speciale riservata ai giovanissimi fra gli 8 e i 14 anni, il Casting Prime Voci. Tra questi solo i migliori tre potranno calcare il palco del Festival Show. In Friuli Venezia Giulia l’evento è in programma il 7 aprile 2019 dalle ore 16.00 e ad ospitarlo in esclusiva, è il Tiare Shopping di Villesse (GO) che ha messo a disposizione un’area del primo piano, ideale per seguire le esibizioni dei concorrenti. Tutti i giovani in regola con l’iscrizione (cantanti, cantautori, complessi, gruppi vocali, rappers) potranno accedere all’audizione interpretando una canzone a loro scelta, in qualsiasi lingua, inclusi gli idiomi dialettali, edita oppure inedita. Ad ascoltarli e valutarli in base a dei criteri stabiliti (presenza scenica, tecnica, originalità, interpretazione, validità artistica), una giuria tecnica di qualità composta da esperti di musica e spettacolo. Come nelle precedenti tre edizioni, Angel’s Wings Recording Studios di Pantianicco (UD) rinnova la collaborazione con Festival Show mettendo in palio per il vincitore la registrazione di un singolo. Tutte le informazioni, regolamento e modulo d’iscrizione ai Casting, si possono trovare sul sito www.festivalshow.it oppure contattando direttamente la referente per il Friuli Venezia Giulia, Austria, Slovenia e Croazia, Angela Sozzi, al 339-4198103.

