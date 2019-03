Festival show, il maestro Adriano Pennino presidente di giuria del casting

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

E’ ufficiale! Sarà il Maestro Adriano Pennino, nonostante i numerosi impegni di lavoro, sia in Italia che all'estero, a presiedere la giuria del Casting Giovani e del Casting Prime Voci di Festival Show 2019 che si terrà il 7 aprile 2019 al Tiare Shopping di Villesse (GO). Musicista, arrangiatore, compositore e direttore d’orchestra, Adriano Pennino, per chi non lo conoscesse, vanta un curriculum di musicista a 360 gradi.

La carriera

Dopo aver esordito da giovanissimo suonando nei locali della sua Napoli e come session-man in Italia e all'estero con diversi artisti, agli inizi degli anni '80 incontra Gino Paoli con il quale nasce una lunga e proficua collaborazione, come pianista e come arrangiatore. Per Paoli ha realizzando vari album tra cui “L'ufficio delle cose perdute” e il fortunato “Matto come un gatto” che contiene il brano ‘Quattro amici al bar’, vincitore del Festivalbar 1991. Come pianista Pennino sviluppa uno stile leggero ed essenziale definito da Ennio Morricone “semplice ma sofisticato”, che negli arrangiamenti si traduce nella capacità di spaziare tra i vari generi musicali alla ricerca di sonorità sempre originali senza mai snaturare l’artista che ha di fronte.

Gli anni Novanta e le collaborazioni prestigiose

A partire dagli anni ’90 collabora con Pino Daniele in diverse produzioni di cantanti emergenti e intensifica la sua attività di arrangiatore e produttore collaborando con artisti quali Ornella Vanoni, Ricky Gianco, Paola Turci, Giorgia, Lina Sastri, Roberto Murolo, Zizi Possi, Netinho, Niccolò Fabi, Anna Tatangelo, Gianluca Grignani, Enzo Gragnianiello, Franco Califano, Gianni Morandi, Luca Barbarossa, L’Aura, Peppino di Capri, Audio 2, Niki Nicolai, Karima, Alessandra Amoroso, I Farias, Mario Nunziante, Luca Napolitano, Giulia Luzi, Sal Da Vinci, Marcella e Gianni Bella, Zeroassoluto, Toquinho. Nel 2000 Adriano Pennino inizia l’intensa e prolifica collaborazione con Gigi D’Alessio, per il quale produce e arrangia tutti i suoi album. Prestigiosa la sua attività di direttore d’orchestra: ha diretto la London Symphony Orchestra, la Czech National Symphony Orchestra di Praga, l’ Orchestra Katayama di Los Angeles, la Dimi di Roma, l’orchestra dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, cercando sempre una contaminazione tra sonorità elettroniche d’avanguardia e le timbriche classiche dei suoni dell’orchestra.

I lavori per la Walt Disney

Per la Walt Disney, realizza i brani inseriti nelle compilation della serie televisiva “High School Musical 2 e 3” e le versioni italiane delle canzoni “Pinocchio”, “Biancaneve” e “La bella addormentata”. Al Festival di Sanremo, dove lo abbiamo visto anche quest’anno dirigere Il Volo e Anna Tatangelo, negli agli anni ha diretto, tra gli altri, Lara Fabian, Michael Bolton, Supreme, Nelly Furtado, Gigi Finizio, Pier Cortese, Tricarico, Dolcenera, Timoria, Bobby Solo e Little Tony. Forse pochi sanno che il Maestro Pennino è anche autore di canzoni di successo come ‘Girasole’ di Giorgia, ‘Ragazza di periferia’ di Anna Tatangelo, ‘Giorni’ di Gigi D’Alessio, ‘I’ m with you’ di L’Aura.