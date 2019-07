Corsi per addetto conduzione carrelli elevatori, programma e costi per ottenere l'attestato

Il corso di formazione per addetto conduzione carrello elevatore semovente muletto fornisce utili indicazioni per l’utilizzo in sicurezza di carrelli ed attrezzature semoventi. I lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con elevatore frontale (ovvero il muletto) devono essere in possesso di un attestato rilasciato dopo il superamento dell'apposito corso che fornisce conoscenze sia teoriche che pratiche necessarie per legge (obbligatorie ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008 e conformi all’accordo Stato-Regioni del 22/02/2012).

Come accedere al corso? I requisiti

Per l’accesso al corso è richiesto normalmente il possesso della Patente B o di un certificato medico di idoneità alla guida.

Com'è strutturato il corso?

I corsi prevedono moduli teorici e pratici con una durata di almeno 12 ore, con la parte pratica che può variare a seconda del tipo di carrello elevatore di interesse. Di seguito gli argomenti trattati nella formazione per addetti alla guida di carrelli semoventi:

norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro con particolare attenzione alle disposizione di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D. Lgs 81/08).

Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno.

Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi (caduta del carico, ribaltamento, ecc).

Nozioni elementari di fisica (stabilità statica e dinamica, concetto di baricentro del carico e della leva, ecc).

Componenti principali dei carrelli semoventi (forche e/o organi di presa, montanti di sollevamento, posto di guida con descrizione degli organi di comando e altro ancora).

Per quanto riguarda la parte pratica:

illustrazione componenti.

Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche.

Guida del carrello su percorso di prova (manovre a vuoto e con carico).

Esami, aggiornamento e costi

Per il rilascio dell’attestato è necessario il superamento di una prova teorica e di una prova pratica finale. Ricordiamo, inoltre, che la formazione deve essere aggiornata ogni cinque anni seguendo un apposito corso. Infine i prezzi, con un costo del corso in genere inferiore ai 200,00 euro.

