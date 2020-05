Passione Zumba: ecco come diventare istruttore

La Zumba è uno sport che consiste nel seguire varie lezioni di fitness musicale, solitamente in gruppo. Si tratta di un particolare tipo di sport che utilizza i ritmi e i movimenti della musica afro-caraibica, combinati con i movimenti tradizionali dell'aerobica. Fu ideata dal ballerino e coreografo Alberto "Beto" Perez alla fine degli anni Novanta in Colombia. I benefici per corpo e mente sono svariati: uno sport molto allegro che aiuta a dimagrarire e tonificare il corpo ballando e, quindi, divertendosi. In Italia è approdato pochi anni fa ottenendo un grande successo, come nel resto del mondo. Per poter insegnare questo sport, e quindi diventare istruttore di Zumba, però, si deve seguire un corso specifico. Ecco qual è il percorso da fare.

Diventare istruttore di Zumba

Sul sito ufficiale Zumba si possono trovare tutte le informazioni utili sui corsi offerti in tutto il mondo. I corsi sono presenti tutto l'anno e possono essere svolti anche in Friuli Venezia Giulia. Questi ultimi sono tenuti in italiano da istruttori esperti e si dividono per livelli. Il primo passo, infatti, è il corso di formazione introduttivo, che fornisce tutte le informazioni necessarie per condurre una lezione di Zumba autonomamente. Una volta concluso il corso, poi, si ottiene la licenza per insegnare Zumba immediatamente. Inoltre, si avranno a disposizione tutti gli strumenti necessari, come musica, coreografie e sostegno continuo.

Cosa si impara

Durante i corsi vengono insegnati i passi base e le loro variazioni che riguardano i quattro ritmi fondamentali della Zumba: salsa, merengue, cumbia e reggaeton. Inoltre, vengono spiegati quali sono gli strumenti essenziali per gli istruttori e viene insegnato anche come capire e identificare le parti di una canzone e a usarle per creare un allenamento. La formazione, infine, è curata da un "Zumba Education Specialist", ossia uno dei migliori istruttori di Zumba di tutto il mondo. Ogni singolo "ZES" è stato scelto personalmente da Beto, il creatore del programma Zumba, in base al loro talento e alla loro vasta esperienza di danza-fitness.