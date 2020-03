Come diventare tassista, requisiti e certificati necessari

Il taxi è un veicolo che effettua un servizio a pagamento di trasporto passeggeri su piazza e su stazionamento in apposite aree pubbliche, specificatamente in città, con alla guida un autista: il tassista. Quest'ultimo, di solito, si occupa del trasporto dei clienti da una zona all'altra della città e può aderire a cooperative di radiotaxi o lavorare in maniera autonoma. Se fa parte di una cooperativa, quando è in servizio riceverà le chiamate dei clienti smistate dal call center, oppure attenderà nelle apposite piazzole destinate ai taxi. Se, invece, lavora in modo autonomo, non potrà contare sui call center, e si dovrà appostare e attendere i clienti in aree strategiche della città. Ma cosa bisogna fare per diventare tassista? Scopriamolo.

Requisiti

Per diventare tassisti bisogna possedere dei requisiti specifici, per primo: cosa spinge a intraprendere questa professione? Sicuramente bisogna essere dei veri appassionati della guida. Un fattore molto importante, poi, è quello di conoscere bene tutte le strade della città (e delle città vicine) in cui si lavora. Passiamo adesso ai requisiti fondamentali. Per diventare tassista è necessario aver compiuto 21 anni e avere la patente di guida tipo B. Poi, è necessario conseguire alcuni certificati specifici:

il CAP (Certificato di Abilitazione Professionale): un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida e che si ottiene frequentando un corso e superando un apposito esame.

Bisogna iscriversi alla Camera di Commercio della propria Regione con il ruolo di conducente per il servizio pubblico non di linea (anche qui, bisogna superare un test orale e scritto).

La licenza per guidare il taxi, che si ottiene dopo essere stati inseriti in un'apposita graduatoria a seguito dell'emanazione di un bando di concorso specifico da parte del Comune.

Ricordiamo, infine, che per ogni regione e per ogni comune ci sono delle normative, requisiti e regolamenti diversi.