La passione per i dolci che incontra l'arte, i corsi di cake design

Il cake design è un’arte che nasce in pasticceria e che si serve della pasta di zucchero per decorare in modo unico e personalizzato torte per ogni tipo di occasione, dai compleanni, agli anniversari, alle cerimonie e così via.

Che cos'è il cake design?

La decorazione di una torta è ormai considerata una vera e propria arte in tutto il mondo grazie all’utilizzo di zucchero a velo, glassa o fondente e altri elementi decorativi che rendono questi dolci dei veri e propri capolavori. La pasta di zucchero può essere modellata per riprodurre persone, cose, animali e realistici fiori. Il dolce diventa un momento fondamentale per momenti di festa e in alcuni casi, anche per promuovere imprese commerciali, brand o eventi pubblicitari, proprio per questo motivo, ecco nascere quest'arte.

Storia del cake design

Il cake design nasce in Francia nel 1840 in occasione del matrimonio della Regina Vittoria e Alberto di Sassonia con la prima torta decorata della storia, per poi diffondersi in tutta Europa arrivando sino ai giorni nostri. Nel corso del 1840 l'avvento dei forni a temperatura controllata e la produzione di bicarbonato di sodio e di lievito hanno reso la produzione di torte molto più semplice e veloce. Con l’inizio del Novecento negli Stati Uniti le torte decorate sono diventate una parte importante delle celebrazioni classiche.

Il gusto che incontra la bellezza

Nel cake design importante è l’estetica ma non bisogna dimenticare una componente fondamentale, quella del gusto. È diffusa l’idea che queste torte siano solo belle da vedere e non buone. In realtà tutto dipende dalle creme alle bagne e dalla qualità della pasta di zucchero, ma anche e soprattutto dallo spessore della stessa. Ad esempio, una pasta di zucchero stesa molto spessa risulta poco commestibile al gusto, invece una pasta di zucchero sottile si scioglie in bocca.

Corsi di formazione per Cake designer a Trieste

La professione del Cake designer è sempre più diffusa, riviste, blog e social network ne parlano in continuazione. Sicuramente è un’attività molto creativa che non può essere improvvisata, bisogna possedere delle conoscenze tecniche unite alla passione per la pasticceria e per la decorazioni. Insomma, che sia per hobby o per lavoro, dovrai avere conoscenze di pasticceria e di progettazione. Se sei alle prime armi pensa a scegliere un corso che abbia caratteristiche come:

una durata importante: evita corsi brevi che affrontano gli argomenti in modo sbrigativo;

un programma completo: dalle basi della pasticceria per cucinare bene i dolci, fino alla progettazione delle decorazioni più affascinanti;

un approccio pratico: la teoria è fondamentale, ma se durante il corso non avrai modo di applicarla alla pratica sarà inutile;

insegnanti validi: verifica che i pasticceri e Cake designer che tengono il corso abbiano esperienza;

un certificato: è importante per testimoniare che hai frequentato il corso e dimostrare ai tuoi clienti la tua professionalità.

La pasticceria Fate di Zucchero a Trieste tiene dei corsi di formazione base per diventare un vero Cake designer. Visitate il sito per scoprire le date aggiornate dei corsi. Il Laboratorio Artistico è sito in Via di Torre Bianca 24/A.